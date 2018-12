José Luis Oltra, entrenador del representativo, fue ayer tan claro como elocuente. "El derbi canario es la bomba", subrayó a solo unos días de revivir en Las Palmas la gran fiesta del fútbol isleño. Según relató en Movistar Plus, para él supone una responsabilidad especial ser el jefe del equipo blanquiazul en estos momentos tan cruciales. "Es un partido que significa mucho", resumió.

Durante su conversación en el espacio SuperSegunda, el técnico tinerfeñista relató una anécdota para resaltar la relevancia del envite contra la UD. "El primer aficionado que me encontré a mi llegada, en la primera etapa, me dijo: no sé si conseguiremos el objetivo o no, pero usted intente jugar bien a fútbol, que es lo que aquí nos gusta... y gane el derbi", relató.

"Son partidos en los que aquí se juega con el orgullo de tu gente. No solo por tres puntos, sino por hacer feliz a toda una isla", apuntó el profesional valenciano, quien admite que su equipo tiene problemas serios para competir a domicilio. De hecho, no ha ganado fuera de casa desde el pasado mes de abril y aspira a quebrar esta sequía justamente en el feudo del eterno enemigo.

"Somos un poco blandos, nos falta carácter, ambición, determinación, convicción y espíritu competitivo... y eso se nota más fuera de casa que en el Heliodoro", afirma Oltra, quien el pasado viernes tras el empate con el Extremadura (0-0) ya advirtió de que al equipo le costará horrores salir de la zona peligrosa. "Vamos a sufrir lo que no está en los escritos", advirtió. Ahora, un nuevo revés podría situarle entre los cuatro últimos, de ahí que la importancia del botín en litigio se multiplique este fin de semana.

"En estos partidos no hay favoritos porque las dinámicas, las inercias y la situación de la clasificación no importan. Es verdad que el equipo que juega en casa tiene más respaldo, pero sabemos que para nuestra gente el derbi es especial y nos vamos a dejar la piel, el alma y todo lo que esté en nuestras manos para ganar el partido", aduce el entrenador blanquiazul. Sus resultados le avalan, pues nunca ha perdido un clásico.