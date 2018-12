Ayoze Pérez, en la piel de Naranjo

Son de consulta obligatoria las reflexiones antes del derbi de Ayoze Pérez Gutiérrez (Santa Cruz de Tenerife ,1993), héroe de la última gran goleada en un clásico contra Las Palmas y que también vivió la otra cara del fútbol en un compromiso frente al acérrimo enemigo amarillo. Ocurrió que estaba con cuatro cartulinas y vio la quinta justo antes de enfilar el viaje a Gran Canaria, así que se lo perdió. Y todavía lo recuerda.

Ayoze Pérez, pues, se pone esta semana en la piel de José Naranjo -está sancionado para el envite del domingo- porque sabe perfectamente lo que se siente. Eso sí, recuerda que su quinta amonestación "fue injusta" y que le dolió más aún porque no mereció tal castigo. Cuenta el de María Jiménez que el Tenerife-Las Palmas es la contienda "que todo futbolista desea jugar" y refrenda que "participar del derbi es maravilloso y marcar, lo máximo que se puede imaginar".

"Jugar un partido así es una vivencia inexplicable y yo tuve la fortuna de vivirlo desde dentro", manifestaba ayer el delantero del Newcastle United. "Es un encuentro que no tiene nada que ver con cualquier otro. Desde pequeñito ves esa rivalidad que existe contra la Unión Deportiva y luego jugar ese tipo de clásicos con el primer equipo, y además marcar, pues es algo absolutamente bonito y especial", indicó.

Ayoze, que ya ha jugado contra algunos de los mejores futbolistas del planeta en la Premier, aduce que "estos derbis son distintos a todo lo demás porque en Canarias se vive mucho el fútbol". "La rivalidad sana siempre existe, y nosotros la trasladamos al campo. Es bonito, tanto la semana previa, con todo lo que conlleva; y el partido en sí, que se disputa con mucha fuerza. Los días previos ya se perciben las ganas de los aficionados de que su equipo consiga la victoria, y nosotors podemos estar muy orgullosos de haber brindado aquel 3-0 a la gente que fue al Heliodoro", recuerda. "Es algo incomparable".

Evidentemente aquel fue su cruce contra Las Palmas más especial. "El guion fue perfecto. Salió todo según lo habíamos imaginado. Si te pusieses a escribir un guion distinto, no te saldría tan bien como a nosotros aquella noche. Les controlamos prácticamente durante los 90 minutos. El penalti y expulsión de su portero nos ayudó mucho, pero ellos tenían un equipazo y supimos contrarrestarles desde el comienzo", relata Ayoze. "Tuvimos la pelota, incluso pudimos ampliar el resultado y la verdad es que fue un pedazo de derbi", define.

El goleador tinerfeñista asegura que estos envites no tienen parangón y que uno de los momentos más especiales "es el del recibimiento de la gente antes de empezar". "Toda la afición te transmite que hay que ganar, como sea, y que ese partido vale más que tres puntos. Sientes nervios, piensas muchas cosas, visualizas el derbi de mil maneras diferentes... pero al final lo que cuenta es lo que hagas sobre el césped", afirma.

"Yo recuerdo a mi gente más cercana deseándome suerte antes del partido. Rumbo al Heliodoro ya aumentan los nervios y el comportamiento de la afición es siempre majestuoso. Es algo muy bonito de vivir. Y tengo la inmensa fortuna de poder contarlo".

Lo que menos se conoce es lo que ocurre después. "Es inexplicable la sensación de misión cumplida que te queda cuando ganas y le das un alegrón a tu agente. Es que no hay mayor satisfacción. Si eres de los que soñaste de pequeño con debutar con el primer equipo y jugar en el Rodríguez López, entonces un derbi y marcar dos goles tiene que ser lo máximo. Fue lo que me ocurrió a mí. La euforia fue máxima, y desde luego que es una experiencia que te marca", afirma. Volviendo al otro derbi, al que se perdió como ahora se lo perderá Naranjo, Ayoze demuestra que se acuerda de todos los detalles que desembocaron en su suspensión por acumulación de tarjetas. "Tenía las mismas ganas que en la primera vuelta. Habría sido muy bonito ir al estadio de ellos y poder marcar. Y a día de hoy sigo lamentando aquella tarjeta. Quizá el error estuvo en algún partido atrás, el que jugamos contra el Lugo. Quitarme la camiseta al celebrar un gol me costó una amarilla carísima. Y sí, aún me da cierta rabia".