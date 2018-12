Alemania para salir de la ´minicrisis´

Como si de un símil se tratara respecto a esos españoles emigrantes que buscaban lejos de casa, décadas atrás, el próspero futuro que su propio país le negaba, el Iberostar Tenerife busca hoy en Alemania un triunfo que le saque de su actual minicrisis. Y es que el conjunto lagunero acumula ya tres derrotas seguidas (PAOK, Burgos y Barcelona), una racha negativa muy poco habitual para los aurinegros en estos últimos tiempos, con el agravante (o atenuante, según se vea) de los problemas físicos que vienen lastrando a los de Txus Vidorreta en estas últimas semanas. Así, ganar esta tarde al Telekom Bonn, en el inicio de la segunda vuelta de la Basketball Champions League, supondría no solo dar un paso más para asegurar su pase directo a los octavos de final, sino también insuflar una inyección de moral para afrontar con mayores garantías el complicado calendario que se le avecina en las próximas semanas.

Más allá de que la victoria sea el objetivo principal esta tarde para los tinerfeños, el encuentros frente al Telekom Basket debe servir al Iberostar como una especie de entrenamiento de calidad. Una práctica de nivel para avanzar en conjunción, cohesión y conocimiento, esos aspectos que en parte echó en falta Txus Vidorreta en el duelo contra el Barça del domingo. Un nuevo orden temporal generado igualmente por la lesión de Pierre Antoine-Gillet y la ausencia en el mercado de una pieza idónea que supla la baja del belga hasta 2019. Sin recambio natural para Abromaitis, lo lógico sería alternar bien a Brussino o bien a Beirán algunos minutos en la posición de cuatro. Sin embargo, la manta no da, y los problemas físicos de Nico Richotti, que no termina de alcanzar su mejor forma, aunque hoy sí podría tener algunos minutos; mientras que Lucca Staiger también anda algo mermado (jugó nueve minutos en el Palau y no hizo ni un tiro) con su reciente problema en un talón. Eso deriva en buscar alternativas para el dos en los citados Brussino y Beirán. Para minimizar daños, el técnico del cuadro lagunero ha optado por explotar en el cuatro el buen momento y la polivalencia de Sebas Saiz, tal y como quedó patente el domingo ya que el madrileño lanzó cinco triples (metiendo dos), cuando en los 17 partidos anteriores solo había mirado al aro una vez desde más allá del 6,75.

Mejorar porcentajes

Independientemente de los resultados negativos más recientes, lo que sí parece evidente es que el Iberostar tratará de dar un golpe de timón a su racha actual con la filosofía por la que tan ciegamente está apostando este año Vidorreta, el tiro de tres puntos. Los 35 intentos del Palau frente a los 19 tiros de dos son el último ejemplo de esta vía. Con Saiz como nuevo recurso, sí se antoja obligado que algunos jugadores aurinegros mejoren su punto de mira para hacer del 6,75, como ya ha ocurrido en varios encuentros, un arma peligrosa y efectiva. Así, los aciertos de San Miguel y Beirán, o una mayor aportación de Staiger, se antojan claves para este paso al frente.