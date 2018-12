"Vamos a sufrir hasta el final lo que no está en los escritos"

José Luis Oltra, entrenador del Tenerife, comenzó su alocución con palabras sobre la actuación del colegiado de la contienda, Óliver de la Fuente Ramos, si bien no quiso escudarse en el arbitraje. "No hemos dejado de ganar por eso. Esa es la realidad y también el titular", certificó. Dicho lo cual, manifestó su preocupación por la situación del representativo.

Sobre la acción polémica de la noche, fue rotundo. "Yo creo que es penalti, no hay más. Puede ser que Joao exagere, pero no se pitan las exageraciones sino los desplazamientos. Para mí hay contacto. Pero también es verdad que si hubiésemos marcado cualquiera de las que hemos generado en la segunda mitad, no hablaríamos del error del árbitro. Lo que me duele, más que el penalti, es que el criterio no ha sido el mismo para los dos equipos. Pero con todo eso hay que convivir. Jamás he hablado de los árbitros y tampoco esta vez lo voy a hacer", adujo.

"Me voy fastidiado por no ganar y sabiendo que me queda un trabajo, a mí y al club, que va a ser arduo y muy complicado. Va a ser una tarea larga y difícil; nos tenemos que mentalizar de que vamos a sufrir lo que no está en los escritos. No hemos sido un equipo agresivo y no me ha gustado cómo hemos jugado en la primera mitad", admitió. "Salvo en una contra de Naranjo, no hemos generado peligro y he visto falta de determinación, también de confianza", adujo. "No ha habido convicción hasta la segunda parte, en la que sí acabamos sometiendo al rival con varias llegadas. Mientras sus cambios fueron defensivos, los nuestros ofensivos, pero cautos para no perder", explicitó el jefe del banquillo blanquiazul.

Además, Oltra habló de las muchas llegadas al área, ninguna finalizada con gol. "Te vas sin ganar otra vez; siempre nos falta algo y cuando un equipo está así, hay que vencer. Y para lograrlo, hay que hacer más. No ganar en casa cuando fuera nos cuesta tanto... pues no es bueno. A partir de mañana me levantaré y trataré de convencer a la tropa de que es posible. El próximo partido ya sabemos todos que es especial", apuntó, ya con la vista puesta en el derbi contra Las Palmas.

A continuación, se refirió nuevamente a la falta de gol. "Claro que me preocupa. Somos de los equipos que más genera y más finaliza, pero no marcamos. Con mucho menos, he visto ganar a algunos rivales. Pero nosotros no somos ese equipo que sea tan sólido defensivamente y tan eficaz arriba, que pueda ganar de esa manera. Yo me quedo con que en la segunda mitad se ha visto que el Tenerife quería, que lo intentábamos... pero nos faltan cosas, esa es la verdad", completó.

"¿Por qué no insistimos y jugamos igual en la segunda parte que en la primera? ¿Por qué no cuidamos más los detalles? ¿Por qué no somos más eficientes a balón parado? A lo mejor las valoraciones serían diferentes con otros resultados, pero espero más de los que han participado. Tenemos que dar un poco más; si no, nos va a costar salir de la zona complicada en la que estamos. Tenemos que girarlo rápido, porque si no, vendrían las presiones y las urgencias. Y ningún equipo juega bien con esas compañeras de viaje", certificó.

Por último, habló de la amarilla a Naranjo en la primera mitad. Acarrea suspensión y se perderá el derbi contra Las Palmas. "Al único que le he pedido que tuviera cuidado, le han amonestado. Le he dicho que si había acción de juego donde hubiera que hacer falta, se hace, porque es fútbol. Pero le he pedido que intentara evitar las amarillas innecesarias y evitables", reveló. "Se pierde un gran partido, muy bonito y muy importante. Es el más importante, porque no son solo tres puntos". A renglón seguido, quiso "dar las gracias" a la afición que acudió al Heliodoro y también a la que irá a Las Palmas.

Por su parte, Antonio Rodríguez, Rodri, aseguró que "fue un partido muy disputado con dos equipos que trataron de sacar el balón desde atrás y asumiendo riesgos". "El Tenerife nos ha apretado mucho en la segunda mitad y hemos aguantado bien el aluvión de ataques; en cambio, en los primeros 45 minutos estuvo todo más dividido y pudimos hacer algún gol", relató.

El exblanquiazul se refirió a su regreso a la Isla. "Veníamos a un campo complicado y el empate es buen resultado para nosotros", consignó. "Tenemos un estilo muy determinado, igual que el Tenerife, y ambos equipos hemos jugado conforme a nuestro patrón de juego", completó. "Ha sido un partido bonito y la gente ha visto que los dos equipos han ido a por la victoria", añadió.

Sobre el clamoroso penalti a Joao, comentó que la semana pasada sufrieron una decisión semejante en contra, pero puntualizó que fue "un forcejeo sin la fuerza suficiente como para que se pitase nada". "Las sensaciones que me llevo de aquí es el abrazo de José Luis Oltra antes de empezar, el saludo afectuoso con los jugadores y que he visto que la afición no me ha reprochado nada. Estoy contento de volver donde un día vine para ayudar", puntualizó.