Tomasz Gielo: "Siento una deuda con la afición que tengo que pagar"

Se le apagó la luz. La madrugada que daba paso al mes de octubre fue una noche de incertidumbre y temores para Tomasz Gielo. Fueron las horas posteriores a la grave lesión sufrida en la primera jornada de la Liga Endesa, ante el Real Madrid, duelo en el que sufrió una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, y, desde ahí, iniciar el largo camino hacia la recuperación.

El jugador del Iberostar Tenerife relató en primera persona al sitio osobiscie.pl cómo vivió esos momentos iniciales así como el trabajo físico y mental que ha afrontado desde entonces, aspecto este último en el que ha tenido gran peso el apoyo recibido por parte de la entidad canarista.

"Tengo que mostrar mi agradecimiento al club, que siempre trata de ayudarme en cada paso, algo que no siempre sucede cuando uno escucha las historias de varios amigos profesionales", relató el polaco, para destacar después que "recibí un apoyo claro por parte del club y me dieron a entender que están contando conmigo y esperando a mi recuperación, pero solo cuando esté listo para ello". La actitud de la entidad canarista ha convencido al jugador de que su elección de incorporarse a la disciplina aurinegra fue la correcta : "Teniendo en cuenta la situación en la que me encontré, estoy seguro de que al fichar por este club durante el verano vine al lugar correcto".

El agradecimiento del jugador se extiende a la afición tinerfeña, tanto por sus constantes mensajes de apoyo como por la ovación y ánimos que le hicieron sentir en el primer encuentro al que asistió tras su operación (ante el Telekom Bonn, en Champions). "Esos momentos son memorables y siento una deuda que ahora tengo que pagar a los aficionados. Todo el tiempo recibo mensajes con deseos de recuperación, por lo que estoy más motivado para mostrar mi mejor versión y demostrarles que valió la pena esperar", indicó Gielo, que también valoró la atención que recibe para acortar al mínimo los plazos de su recuperación: "Aquí todo es al más alto nivel y estoy bien atendido".

Las manifestaciones del ala pívot polaco vienen a refrendar la política que ha mantenido el Iberostar Tenerife con respecto a los integrantes de su plantilla ante lesiones de este tipo. Nombre propios actuales como los de Javier Beirán o Nico Richotti forman parte de esa lista de ausencias de larga duración y procesos de recuperación llenos de incertidumbre. Antes hubo otros como el del pívot griego Fotios Lampropoulos. Y en todos ellos la entidad insular se mantuvo alineada con los intereses de sus hombres.

Micro-rotura fibrilar

Esa lista de nombres pudo haber aumentado tras la lesión de Pierre Gillet con la selección belga en la última ventana FIBA. El club, que sigue buscando refuerzos, no se planteó entonces cortar al jugador. Ahora las pruebas médicas han desvelado que el ala pívot sufre una micro-rotura fibrilar en el gemelo interior de la pierna derecha y estará al menos cuatro semanas de baja.