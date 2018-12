"Desde pequeño estaba claro que acabaría sobre una tabla"

El tinerfeño Yael Peña, rostro conocido del surf isleño, se proclamó campeón de La Liga FeSurfing 2018 con su victoria el pasado fin de semana en la prueba de Punta Blanca, en Guía de Isora. Peña consigue así el título nacional absoluto en categoría masculina, lo que lo consolida como una de las promesas del surf europeo. Yael llega al Open LPA Surf City 2018, última parada del circuito nacional La Liga FeSurfing, que se disputa este fin de semana en Gran Canaria, estrenando corona y convirtiéndose en uno de los favoritos al triunfo final. Un surfero que a pesar de su juventud ya acumula 13 de sus 18 años sobre las crestas de las olas y que prepara ya la maleta para comenzar su participación en la isla vecina.

¿Cómo se siente con este título de España conseguido en casa?

Muy contento. Llevaba todo el año yendo segundo en el ranking detrás de Juan Fernández, y la presión de que solo quedaban dos pruebas y necesitaba dos buenos resultados no es la mejor para competir. Pero contento de al final haber conseguido el título a falta de una prueba. El principal rival ha sido Juan Fernández ya que él había hecho una prueba más que yo y había conseguido llegar a la final en todas las pruebas del circuito, en cambio yo en una de las pruebas me quedé en semifinales. La principal dificultad fue que no pude asistir a una de las pruebas por motivo de que coincidía con un campeonato del circuito europeo. Entrenar y competir durante todo el año y haber tenido el objetivo de conseguir el título está bien, pero sé que el siguiente será más duro de conseguir, así que hay que seguir mejorando.

¿Cómo se ve de cara al Open LPA Surf City 2018?

Me siento con muchas ganas de participar, ya preparado y con fuerzas para ser parte de un campeonato en el que sé que va a haber un gran nivel. En esta prueba todos los competidores ya nos conocemos y por eso sé que va a ser un reto.

¿Qué tiene de especial esta ola, esta playa o esta prueba? ¿Qué espera del LPA Surf City?

En esta ocasión y más que nunca tengo ganas de llegar y darlo todo porque en la edición pasada no pude participar. Para mí este campeonato es especial porque se desarrolla en una playa en la que he competido desde pequeño y en la que todo el mundo debe probarse alguna vez. Además, esta edición no serán solo buenas olas, el ambiente que hay desde la playa y la avenida siempre es el mejor. A nivel competición, no espero nada en especial porque no he estado nunca en este campeonato.

¿Desde cuándo lleva practicando surf? ¿Cómo empezó con este deporte?

Empecé a surfear a los 5 años, y es que era inevitable, supongo. Todos mis amigos surfean y también mis padres. Ya desde pequeño estaba claro que acabaría sobre una tabla.

¿Le ha resultado difícil compaginar este deporte con su vida diaria?

La verdad es que en los últimos años ha sido un poco difícil compaginar las clases, los estudios y el surf, sobre todo porque a veces las fechas de campeonatos y exámenes estaban muy cerca o eran incluso en los mismos días. Ahora mismo estoy tratando de dedicarme de pleno al surf. Desde que terminé bachillerato este año he dejado en pausa los estudios para poder entrenar, competir y viajar más. No sé lo que pasará en el futuro, pero ahora mismo quiero dedicarme a surfear por un tiempo y a dar mi mejor yo en los campeonatos.

¿En su día a día, el surf que parte ocupa?

Pues como mínimo surfeo todos los días un rato, a veces varias veces. Intento en el día encontrar siempre pasar un tiempo para pasar en el agua.

Fue la imagen de una marca comercial en un spot surfeando hace ya 8 años, ¿cree que este anuncio le abrió las puertas o posibilidades para su carrera en el mundo del surf?

Sí, está claro que participar en el anuncio me abrió muchas puertas, que a lo largo de estos años y sobre todo en aquel momento me vino muy bien. El anuncio me abrió posibilidades porque me dio a conocer, que es muy importante.

¿Cómo encara el surf para el futuro? ¿Le gustaría dedicarse a este deporte de forma profesional?

Ahora mismo lo tengo claro, no dejaré de surfear ni de competir. Tengo como objetivo principal de cara al futuro mejorar y poder seguir competiendo y viajando de forma profesional, cada vez más. Mis planes son, a poder ser, dedicarme al surf de forma profesional en el corto y en el largo plazo o al menos por todo el tiempo que pueda. Si no es así, buscaré otro objetivo, ya sea estudiar o alguna otra posibilidad que crea conveniente dentro o fuera del mundo del deporte.

Dentro de su palmarés de premios ¿de cuál se siente más orgulloso?

Todos los premios que he logrado son especiales, pero probablemente del que estoy más orgulloso y más feliz es el de campeón de Europa, que logré en 2016.