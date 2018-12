Pesic: "Aquí no hay un equipo que no tenga calidad"

El técnico del Barça Lassa, Svetislav Pesic negó que el rival de hoy en la Euroliga (Movistar +, 18:00 horas), el Buducnost Voli Podgorica de Montenegro, sea "más débil" que su equipo y recordó que en su feudo han ganado a Baskonia y a CSKA: "No hay un equipo de Euroliga que no tenga su calidad. Como siempre hay favoritos y otros que no lo son, pero en la Euroliga jugar fuera es muy difícil para todos los equipos y para nosotros también". Pesic indicó además que "sabemos cómo jugarles pero son un equipo completo y con inteligencia. En los próximos partidos podría demostrar un gran baloncesto".

El Herbalife, ante el Olimpia

El Herbalife Gran Canaria visita al Olimpia Milán (19.45 horas/Movistar Deportes) en la 11ª jornada de la Euroliga, en duelo que supone el debut en el banquillo del técnico Víctor García.