El Consejo se reúne mañana para elegir al director deportivo

Víctor Moreno podría convertirse en el nuevo director deportivo del CD Tenerife en breve. El proceso de selección se encuentra en su fase definitiva y el profesional conquense ha logrado seducir más que ningún otro a los que tienen la última palabra en la entidad chicharrera. Bien es cierto que aún queda una candidatura por conocer a fondo y valorar, la de Petar Vasiljevic, y hay alguna que no ha sido descartada por completo.

Lo que sí parece claro a día de hoy es que el próximo encargado de realizar los fichajes del conjunto blanquiazul no será canario. La opción que alcanzó la última criba fue la de Toni Cruz pero el grancanario abandonó la Isla el lunes después de no haber encontrado en la propuesta del Tenerife lo que él buscaba y necesita en este momento de su carrera.

La institución que preside Miguel Concepción se había puesto como fecha límite para contratar al sustituto de Alfonso Serrano el próximo lunes 10 de diciembre pero la decisión definitiva podría adelantarse a mañana, antes del partido, que será cuando el consejo de administración se reúna para tratar este asunto. El favorito para hacerse con el cargo es Víctor Moreno pero no es el preferido de todos los involucrados en este proceso de elección. De hecho, José Luis Oltra, que si bien no forma parte de la comisión que sí integran Juan Amador, Sesé Rivero, Toño Hernández y Ricardo León, aseguró que ayer que no ha hablado nunca con el candidato vinculado en la actualidad al Alavés.

Miguel Concepción será el que tome la decisión definitiva después de escuchar al resto de directivos y personal de confianza del club en el área deportiva. A falta de conocer más en profundidad la candidatura del serbio Vasiljevic, su predilección por Víctor Moreno parece a día de hoy determinante. Luego habría que negociar los términos exactos del contrato y decidir hasta dónde accedería el club en las peticiones del que será nuevo director deportivo tinerfeñista.