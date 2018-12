La Real Sociedad se deshace del Celta sin apuros y sella su pase a octavos

La Real Sociedad le ganó al Celta por segunda vez en diez días -la otra fue en LaLiga- y selló su pase a octavos de final de la Copa del Rey sin excesivo sufrimiento (2-0), con goles de bandera de Mikel Oyarzabal y el belga Adnan Januzaj.

El Celta, con muchas novedades en un once en el que no estaban sus pesos pesados Aspas, Maxi Gómez y Brais Méndez, cogió las riendas del partido en busca de un tanto que desequilibrara a su favor una eliminatoria que llegaba empatada (1-1), algo que pudo hacer en el minuto tres con un disparo de Okay que acarició el larguero de Moyá.

La Real acusó recibo del aviso y se puso las pilas, presionó la salida de balón viguesa y comenzaron las llegadas de los jugadores de Asier Garitano, una de ellas rubricada con el primer gol, un tanto de bandera de Mikel Oyarzabal de volea a la escuadra de Sergio para hacer el 1-0.

Los donostiarras fueron a cerrar el choque por la vía rápida y encontraron otra vez el camino con el gol de Januzaj, otro tanto soberbio con su zurda para colocar el balón imposible para Sergio Álvarez.

El equipo gallego intentaría recortar antes del descanso, porque eso le habría dejado a un gol de pasar a octavos con toda la segunda mitad por delante, y estuvo cerca de hacerlo en una acción brillante de Emre Mor al que le faltó fuerza en el remate cuando se quedó solo ante Moyá tras marcharse de tres jugadores locales.

El buen juego de la primera mitad dio paso a un partido mucho más trabado, con poca llegada de ambos equipos, una Real conservadora y un Celta que no se resignaba a su suerte y que buscaba ,con la entrada en el campo de Maxi gómez y Aspas, meterse de nuevo en la eliminatoria.

Fue la Real, sin embargo, la que dispondría de la mejor ocasión de gol de este período en otro tiro lejano de Oyarzabal, en uno de sus mejores partidos esta temporada, que se desvió por muy poco de su objetivo, algo que no hizo su equipo para llevarse el pase a octavos con solvencia.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Moyá; Zaldua, Le Normand, Héctor (Elustondo, min. 73), Theo; Illarramedi, Zurutuza (Zubeldia, min.62), Januzaj (Merino, min. 81); Juanmi, Oyarzabal y Willian.

Celta: Sergio Álvarez; Roncaglia, Cabral, Junior Alonso; Vázquez, Beltrán, Okay (Jozabed, min.55), Mazán; Hjulsager (Aspas, min. 69), Emre Mor (Maxi Gómez min. 57) y Pione Sisto.

Goles: 1-0, min.10: Oyarzabal. 2-0, min.26: Januzaj.

Árbitro: Sánchez Martínez (Murcia).

Incidencias: Encuentro de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado ante 21.000 espectadores en Anoeta.