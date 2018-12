El Puerto Cruz quiere alargar su escalada en la clasificación

El Puerto Cruz ha tenido uno de los inicios de temporada más irregulares de los últimos años. La entidad de El Peñón partía con la vitola de ser uno de los aspirantes a pelear por los puestos de cabeza de la tabla. Sin embargo, una racha de siete semanas consecutivas sin conocer el triunfo, con tan solo tres empates, dejó a los portuenses en una situación delicada. La dimisión de José Antonio González Machete trajo consigo el fichaje de Toño Hernández, exentrenador del Florida. Nuevos aires para un equipo de la ciudad turística, que ha conseguido revertir su mala dinámica y abandonar los puestos de descenso.

Toño Hernández explicó cómo se dio su incorporación al Puerto Cruz: "Me encontraba entrenando al Juvenil del Glassydur Icodense y se produjo la dimisión de Machete. Hablaron conmigo y no me lo pensé. Se me presentaba una nueva oportunidad para entrenar en Preferente y así se lo transmití a la entidad de Icod de los Vinos. Entiendo que no gustara mi salida, pero lo cierto es que me dieron todas las facilidades para poder venir al Puerto Cruz. Durante el verano no se concretó ninguna de las ofertas que tuve en esta categoría. Consideraba que había finalizado un ciclo en el Florida, pero quería seguir entrenando. Por ello, no se me cayeron los anillos por bajar a juveniles".

El preparador norteño habló del estado en el que se encontró a la plantilla portuense: "Conocía a los futbolistas, pero ahora que he trabajado con ellos me he dado cuenta de la gran materia prima que tiene el Puerto Cruz. Antes de llegar al club, los vi en algún partido y creo que tuvieron muy mala suerte. Entraron en una dinámica negativa, pero se veía que terminarían saliendo porque desplegaban un buen juego. Cuando llegamos, también ocurrió que en los primeros encuentros no se dieron los resultados, a pesar de la buena imagen. Con el paso de las jornadas, hemos conocido aún más a los futbolistas, lo que nos ha permitido dar con la tecla para terminar con la mala dinámica".

El técnico del primer equipo de El Peñón se mostró orgulloso por las últimas dos victorias de los suyos: "El compromiso de los jugadores ha hecho que cambie la suerte. Frente al Atlético San Juan dejamos encarrilado el partido en veinte minutos. Los de María Jiménez venían de sumar seis victorias seguidas y conseguimos endosarles una contundente derrota. Además, este pasado fin de semana logramos alzarnos con el duelo de rivalidad norteño frente al Glassydur Icodense. Hicimos un gran partido en un campo tan complicado como El Molino. Los pequeños detalles decantaron el encuentro a nuestro favor".

Por último, Toño Dorta habló del derbi de este miércoles ante el Orotava: "Necesitamos refrendar las buenas sensaciones. Los enfrentamientos ante los villeros siempre son muy bonitos. Para mí, también será especial por los muchos años que entrené en el club orotavense. La victoria en este partido nos daría más optimismo de cara al futuro. Soy de los entrenadores que piensa que los encuentros se ganan desde la primera sesión de entrenamiento. Por ello, considero que si trabajamos como lo venimos haciendo, tenemos buenas opciones de conseguir la tercera victoria seguida, que nos aleje del descenso".