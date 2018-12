Las mejores promesas, en El Burgado

El campo de béisbol El Burgado es el escenario, hasta el viernes, de la segunda edición del Winter League Tenerife, una cita organizada por el CD Marlins Puerto Cruz y en la que participan 85 jugadores sub 13, sub 15 y sub 18 procedentes, principalmente, de países europeos. Destaca no solo el nivel de estos peloteros sino también la presencia de scouts de distintas organizaciones de la Major League de Béisbol (MLB) como son Allen Lin, Laiky Uribe y Néstor Pérez (Dodgers); Troy Williams de los New York Yankees, y Rene Sagiadi de los Boston Redsox. Todos ellos han acudido expresamente para poder observar de cerca el juego de los peloteros e incorporarlos a la base de sus clubes.