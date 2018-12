Valverde, autocrítico: "En el segundo tiempo nos ha faltado el balón y hemos sufrido más"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, valoró positivamente el triunfo sumado ante el Villarreal (2-0), si bien lamentó que su equipo sufriera más en el segundo tiempo debido a la falta de control del balón.

"En el segundo tiempo nos ha faltado el balón y hemos sufrido más. Ellos se han hecho fuertes con el balón y a nosotros nos ha faltado organizarnos. No nos han generado peligro pero con un 1-0 nunca se sabe. En el segundo tiempo hemos sufrido por no tener el balón", analizó en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.

En la comparecencia, Valverde insistió en la autocrítica: "El primer tiempo hemos estado bien y el segundo no nos ha dejado satisfechos, no tuvimos el control del juego y eso es algo que no nos deja tan contentos, porque el partido era muy importante".

Sobre los nombres propios del partido, elogió a Ousmane Dembélé -"esperamos que no sea solo en este partido y que haya muchos más, pero no es un hecho aislado, también hizo un buen inicio de temporada", dijo- y explicó que Lionel Messi terminó aquejado de un golpe.

Asimismo, admitió que a Coutinho le está costando recuperar el ritmo después de la lesión muscular que sufrió hace unas semanas: "Sale de una lesión, ha jugado dos partidos en cuatro días y tenemos que estar un poco con ojo y el jugador es consciente de ello. Lo que intenta es recuperar el punto de forma que tenía antes de la lesión".

El Barcelona cerró el encuentro contra el Villarreal gracias a Aleñá, que se estrenó como goleador en la Liga con la camiseta azulgrana. "Es un premio para un jugador que se ha ganado el paso del segundo al primer equipo", destacó Valverde.

Por último, admitió que en el próximo partido de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa le gustaría dar descanso a algunos jugadores, si bien reconoció que no será fácil debido a las lesiones que arrastra su equipo.

"Tenemos un problema con eso, no lo voy a negar, hay una reglamentación que tenemos que cumplir y no andamos muy sobrados de efectivos. Tendremos que hacer números", zanjó.