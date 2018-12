Los jugadores lamentan la ocasión perdida ante el Sporting de Gijón

Los jugadores del CD Tenerife lamentaron la derrota en El Molinón y reconocieron que el conjunto blanquiazul no se puede permitir más errores.

José Naranjo. "No nos podemos permitir más errores. Los pocos que tenemos nos condenan demasiado. Hemos tenido muchas oportunidades, pero nos cuesta mucho finalizar las jugadas con gol. Con poco, nos dañan mucho. Tenemos que aprender y corregirlo lo antes posible porque no podemos permitir más derrotas fuera de casa. No sé el motivo, no creo que sea relajación pero sí la pausa. Debemos estar concentrados todo el partido. Yo trabajo para aportar lo máximo del equipo. Siempre voy a dar lo mejor de mí. No sirve el gol pero ya estamos pensando en el próximo viernes en el Heliodoro, donde nos espera un partido duro. Es momento de actuar, no perder el tiempo en las lamentaciones. Nos equivocaríamos si pensáramos ya en el derbi antes de Extremadura. No voy a buscar la amarilla, si me la echan mala suerte, pero intentaré dar lo mejor de mí".

R aúl Cámara. "El equipo ha sido mejor que el Sporting en líneas generales, pero ellos han estado mejor en acierto. Se nos queda un poco la cara de tontos pero hay que seguir. Creo que hemos sido superiores en los 90 minutos, incluso el equipo ha tenido capacidad de reacción. Cuando estás abajo, parece que todo cuesta mucho más. El camino para romper la racha es seguir compitiendo como hoy. Al final son rachas, a seguir peleando".

Jorge Sáenz. "El equipo ha trabajado bastante bien, estando juntos para no perder el balón. Nos vamos con mal sabor de boca pero hay que seguir en esta línea porque estoy seguro de que llegarán los resultados. Se nos está complicando mucho la asignatura de sumar puntos fuera de casa pero debemos seguir trabajando igual, aunque cuidando los detalles, corrigiendo algunos errores y tratando de ser más fiables en las acciones a balón parado. Ellos han aprovechado sus oportunidades con dos buenos goles, poco podemos hacer ahí. Tenemos que seguir en esta línea de trabajo para que lleguen los buenos resultados. En casa tenemos que seguir siendo fuertes, mejorar las sensaciones y ganar como sea para no entrar en una situación que es muy difícil de salir. La actitud está siendo bastante buena, todo pasa por ganar ahora en casa y despegarnos de abajo. Mala suerte no poder jugar por las amarillas, pero todos mis compañeros están capacitados. Ayudaré esta semana en lo que sea".