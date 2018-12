Juan Espino entra por la puerta grande en la UFC

El luchador canario Juan Espino se ha convertido esta madrugada en el primer español que logra una victoria en la Ultimate Fighting Championship (UFC), después de imponerse al estadounidense Justin Frazier en tres minutos y 36 segundos en un combate de la temporada 28 del programa The Ultimate Fighter, celebrado en el The Pearl at The Palms de Las Vegas (Estados Unidos).

El grancanario, que a sus 38 años participa en The Ultimate Fighter, un 'reality' que busca nuevos luchadores, pronto se fue a por el de Arkansas y lo llevó a la lona del octógono de Nevada.



Desde abajo puso a Frazier de inmediato en peligro, aunque a mitad de la ronda su rival se puso en pie. Espino mantuvo la presión y firmó otro derribo para a continuación hacer una palanca al brazo derecho Frazier cuando se habían disputado 3.36 minutos de combate. Con la victoria, Espino logra una marca de 10-1.