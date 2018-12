España busca su billete para China

La Selección Española de Baloncesto disputa esta tarde (17:00 horas) en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna un decisivo encuentro frente a Ucrania que será trascendental para sellar su clasificación para el Mundial de China 2019 sin tener que esperar a las ventanas de febrero para jugársela ante Letonia y Turquía.

El combinado nacional tendrá todo el apoyo de los aficionados canarios, no en vano el recinto lagunero rozará el lleno según las previsiones, ya que solo quedan unas mil entradas disponibles de un aforo de cinco mil. Además, los aficionados tinerfeños cuentan con el aliciente de poder ver por primera vez en directo defendiendo el escudo nacional a tres de los jugadores del máximo representativo de la Isla, el Iberostar Tenerife. Esto, claro está, siempre y cuando el seleccionador español Sergio Scariolo decida incluir en la convocatoria definitiva a los aurinegros Rodrigo San Miguel, Sebas Saiz y Javier Beirán.

En el seno del combinado local, para el que están disponibles todos sus efectivos, se muestran optimistas cara a este encuentro, si bien consideran que Ucrania es un equipo especialmente complicado para las característica de los españoles, que ya los derrotó en el enfrentamiento anterior entre ambos.

España quiere dejar sellado ya su pase a la cita mundialista de China y no tener que jugársela en la última oportunidad. Para ello, deberá mejorar sus prestaciones con relación al anterior partido disputado en Turquía. Todo ello porque ni el acierto de Darío Brizuela ,espectacular, ni el trabajo de Nacho Llovet en la pintura, así como tampoco la zona 2-3 planteada por Scariolo que colapsó el ataque turco, fue suficiente para que la victoria cayera del lado hispano. No hubo fortuna en los segundos finales del choque porque el balón complicado de Erden entró en el aro y el intento de triple de Quino Colom se quedó fuera. A pesar de que la derrota en Ankara fue muy digna no dio a los de Scariolo para que obtuvieran el triunfo que les diera la clasificación para el Mundial de China, que esperan lograr hoy en Tenerife.