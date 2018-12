Vidorreta se queja de falta de intensidad en algunos partidos

Txus Vidorreta, hace "un balance positivo" del primer tercio de la temporada. El entrenador del Iberostar Tenerife asegura que los suyos han mantenido, en líneas generales, un "alto nivel" en este primer tercio del ejercicio 2018-19, analiza como el equipo se ha ido adaptando al hecho de compaginar la Liga Endesa con la Basketball Champions League, torneos que cree que "han aumentado" su nivel de exigencia y se congratula de tener "una afición que siempre está volcada con el equipo", al tiempo que confía en que "el magnífico ambiente vivido frente al Valencia va a ser una constante en este sprint final de la primera vuelta".

"El balance de este primer tramo es positivo", indicó Vidorreta en declaraciones a la web oficial del club aurinegro. "El equipo ha mantenido un alto nivel durante este primer tercio de la temporada. Nos encontramos líderes en la Champions League, con una sola derrota en siete partidos, sabiendo que hemos ganado a rivales de entidad, como Reyer Venezia o Nanterre". "En la liga", añadió, "estamos 6-4 y es un buen balance". "Seguramente", dijo, "para un equipo con seis jugadores nuevos y un entrenador que regresa, todos lo habríamos firmado en las diez primeras jornadas; pero me sabe a poco, porque tengo la sensación de que podríamos estar algo mejor clasificados todavía".

"Nos ha costado enlazar los partidos en casa cuando volvíamos de viaje", continuó Txus. "Lo conseguimos mejorar ante el Valencia pero hicimos luego uno de los peores partidos fuera de casa de este año ante el San Pablo Burgos. Hubo muchos factores externos en contra: que Richotti se resintiera en el calentamiento, la lesión de Staiger en el primer cuarto?", declaró Vidorreta a propósito de la derrota en el Coliseum. "Creo que, trabajando como veníamos haciéndolo, con la solidez defensiva demostrada ante el Valencia y en otros partidos fuera de casa, teníamos que haber llegado al tramo final, no solo con opciones de triunfo, sino casi con el partido resuelto". "Y eso", afirmó, "es algo que, por segunda vez este año, nos queda en el debe. Ya nos pasó en casa ante el Estudiantes y en este partido de Burgos. No estoy contento de la respuesta a nivel intensidad que ha tenido el equipo y tenemos que corregirlo porque han sido en dos partidos de diez. Es algo que me parece mucho para un equipo como el nuestro, que ya tiene jugadores experimentados que saben que si no estamos al cien por cien, cualquiera nos puede ganar", explicó.

El máximo responsable del banquillo aurinegro habló igualmente de lo que ha supuesto el parón de la competición, con motivo de la ventana FIBA. "Con este nuevo formato, aunque ya sabemos que de cara a unos Juegos Olímpicos o unos Mundiales no sería así, somos el equipo de la Liga Endesa que más jugadores cede a las selecciones. Eso hace que esta semana nuestro trabajo sea muy reducido, encaminado a que los jugadores que están en buena disposición física, como Abromaitis y Petit, por ejemplo, puedan mantener el tono; y que los tocados se vayan recuperando".

"Es el caso", dijo, "de Bassas, Staiger y Richotti, que parece que está cogiendo un poco de ritmo, unidos todos a Gielo, que ya tenemos la suerte de verle sin muletas. El resto de los jugadores están con sus selecciones o arreglando cuestiones burocráticas, como Iverson. Es una semana que tenemos que aprovechar para cargar pilas", indicó. Sobre el nivel que ha apreciado tanto en la liga doméstica como en la competición europea en este primer tramo de la temporada, dijo lo siguiente: "La BCL ha mejorado con respecto a su primera edición". "Donde creo que el nivel ha subido muchísimo durante el último año, incluso con respecto a la anterior temporada", enfatizó, "es en la Liga ACB".