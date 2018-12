Ni una sola expulsión en los 246 partidos de Fútbol 8 de la jornada

Desde que se implantó la modalidad de fútbol 8 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la temporada 17/18, nunca antes en una jornada en la que hubieran participado todos los equipos dejó de tener trabajo el Comité de Competición de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Y anteriormente, cuando se jugaba fútbol 7, no se tiene constancia de un dato similar.

Jamás se dio la circunstancia de que no produjera ni una sola expulsión en alguno de los encuentros en todas las categorías de F8. Un hecho muy significativo, pues se disputaron nada menos que 246 partidos entre el viernes 23 y el martes 27 de noviembre: 101 de categoría alevín; 83 de benjamines y 62 de prebenjamines.

Por eso, el último boletín de sanciones de la base que el órgano disciplinario publicó este jueves resulta especial. La nómina de castigos concluye en categoría cadete (no hubo competición de infantiles), lo que indica el hecho histórico de que los colegiados que dirigieron los 246 partidos jugados no se vieron obligados a expulsar a ningún jugador, técnico, delegado o auxiliar. En este sentido, hay que hacer constar que en las categorías de base no se realiza el conteo de amonestaciones con el objetivo de establecer una sanción en función de su acumulación.

La Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF) ha apostado firmemente por la prevención de la violencia en los campos de la provincia desde que en 2012 apostó por desarrollar el Proyecto Buen Rollito, una iniciativa que le presentó el Casablanca de Tejina. Así, se convirtio en la primera institución española en publicar un Código Ético. A continuación puso en práctica el Balón de Oro, un proyecto avalado por el Apeles Coromoto y avalada por Publiservic y Limpiezas Apeles. El Punto de Oro, la herramienta para prevenir la suspensiones de encuentros y fomentar el diálogo y autogestión dentro de los terrenos de juego, fue la siguiente iniciativa en la que se ha volcado la FTF. Se comenzó a desarrollar la temporada pasada y ha tenido tal éxito que se ha convertido en el germen del Proyecto Ganar, una apuesta del Gobierno de Canarias presentada por el director técnico del Buen Rollito Miguel Tomé que comenzará a ejecutarse esta misma temporada a través de la Federación Canaria de Fútbol.

Además de estos proyectos, la Federación Tinerfeña de Fútbol tiene como propósito respaldar cualquier iniciativa dedicada a fomentar el juego limpio, los valores positivos, las conductas educativas y, en consecuencia, la prevención de la violencia en los campos de fútbol. Entre ellos destacó su apoyo al I Torneo Compromiso Vadeaguas Memorial José María Ramos, disputado en septiembre en el campo de García Escámez por la no violencia en el fútbol.