La XXII Carrera El Corte Inglés reunirá a unos 3.000 corredores

El entorno del Auditorio de Tenerife Adán Martín y del parque Marítimo César Manrique, en la capital tinerfeña, se preparan para acoger, desde las 9:45 horas de este domingo, la vigésimo segunda edición de la Carrera Popular El Corte Inglés. La cita, una auténtica fiesta de las carreras populares, volverá a reunir a cerca de 3.000 participantes de todas las edades distribuidos desde la categoría Sub 8, con apenas 200 metros de recorrido, hasta la prueba Reina que, sobre un circuito de 5 kilómetros, será el plato fuerte junto a la reservada a marcha atlética, que tendrá lugar a las 11:15 horas.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Verónica Meseguer, indica que esta prueba "supone un gran escaparate, tanto para los participantes que compitan buscando la victoria como para aquellos corredores populares que quieran fomentar los hábitos de vida saludable o inculcar valores a los más pequeños a través de la iniciación en este deporte", subrayó. Representantes de una decena de centros escolares y clubes de la Isla ya han confirmado su presencia en esta cita, organizada por el área de Deportes junto a El Corte Inglés y que cuenta con la colaboración de Coca Cola.

La prueba, que contará con atletas de toda Canarias, es una de las más esperadas y con mayor trayectoria del calendario regional y prevé superar las expectativas de convocatoria de ediciones anteriores. Las inscripciones se cerrarán definitivamente este viernes y, hasta ese momento, los interesados podrán tramitarlas en la cuarta planta (Deportes) del centro de El Corte Inglés ubicado en la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz de Tenerife.

Los participantes en la categoría Prebenjamín serán los encargados de inaugurar una jornada que, posteriormente, continuará con la celebración de las pruebas Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20, además de los competidores Máster, Sub 23 y Sénior.

La distancia Reina contará con la participación de atletas como Jonay González, vencedor de la edición de 2017, y Agoney Díaz. En chicas, las favoritas al triunfo serán Laura van den Beucken, Johanna Ardel y Susana Prieto, mientras que en marcha atlética también han confirmado su presencia David Reyes, Endor Rodríguez y Raquel Soler.

La organización entregará trofeos y premios a los vencedores y también al centro educativo que tenga una mayor representación en la prueba y al club que logre clasificar a un mayor número de atletas.