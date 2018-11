Sin Nano... y sin especular

Aviso a navegantes. José Luis Oltra, entrenador del Tenerife, advirtió ayer públicamente a sus futbolistas ante la tentación de especular o forzar sanciones para así llegar limpios al derbi del 16 de diciembre. "No lo hemos hablado, pero por la cuenta que les trae, que nadie se reserve nada", amenazó. "El que no compite, ya sabe que a la semana próxima no juega", dijo también.

"Aquí nadie se puede dormir", apercibió Oltra, consciente de que hay cuatro futbolistas en el plantel al filo de la suspensión (Bryan Acosta, Jorge Sáenz, Naranjo y Malbasic), y que podrían perderse el choque contra Las Palmas si no ven una amarilla este sábado y en cambio sí son amonestados la próxima semana. "Si alguien quiere especular con eso y no hacer una falta, igual al siguiente partido ya no está, pero por decisión técnica. Aquí la petición que yo hago es competir cada minuto de cada partido que juguemos. Y el importante es el de este sábado en El Molinón", remarcó.

El jefe del banquillo aprovechó su alocución de ayer para fijar prioridades y destacar que los tres puntos que más le importan son los de este fin de semana. "No estamos para regalar. Y muchas veces, estas cosas las hacen por bien y te salen peor. Dejas descansar a uno o dos futbolistas, los reservas para el siguiente partido y luego tampoco lo ganas. Entonces, has tirado un partido y has perdido el siguiente. Creo que no estamos para reservar absolutamente nada ni para ir a especular", repitió.

"Yo voy a ir con los que entiendo que son mejores", dijo sobre sus planes para mañana. "Voy a poner al mejor equipo, sin tener presente este tipo de circunstancias. Y la semana siguiente, igual, haré lo mismo", sugirió. Según manifestó ayer, tiene claras las claves para triunfar en Asturias. "Lo que hay que hacer es salir a jugar. Si queremos ganar, necesitamos propuestas, ocasiones y finalización. Es importante que no se pongan por delante, porque la bola se haría grande en positivo para ellos y en negativo para nosotros. En cambio, si marcamos primero, pues eso será bueno... pero en todo caso lo importante es ir por delante cuando pite el árbitro", recalcó.

Acerca del estado anímico del plantel, afirmó que es bueno tras la victoria contra el Rayo Majadahonda. "No creo que el equipo salga pesimista a los partidos fuera de casa, porque cada semana renovamos la ilusión. Pero sí pesa cualquier adversidad más que en cualquier otra circunstancia. Al primer golpe, nos venimos abajo y lo acusamos mucho. Por eso la consigna es salir a ponernos por delante", declaró. "Estas rachas y estas malas dinámicas se acaban ganando un partido. Es lo que nos hace falta para cambiar todo este pensamiento negativo que envuelve al equipo", cerró.

Tras dar la convocatoria para el partido, sin Nano por lesión y sin Aveldaño por una gastroenteritis, avisó de que tendrá que hacer un último descarte y tiene claro cuál será. En este sentido, Héctor Hernández y Chilunda tienen casi todas las papeletas. Además, hubo margen para que Oltra hablase de las recientes manifestaciones de Milla, quien ha anunciado su voluntad de quedarse.

"Yo quiero contar con Luis, y él ya ha dicho que quiere quedarse. Yo no valoro su salida. Y tampoco contemplo la salida de un futbolista para traer a otro en la misma demarcación. Tampoco es algo que haya hablado con el club ni ha venido el director deportivo nuevo. Pero con Milla claro que cuento, él se va a quedar y lo ha anunciado públicamente", aseveró el preparador tinerfeñista.