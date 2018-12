Jonás Díaz: "Hay que ponerse manos a la obra"

El I´Gara espera salir a flote con su tercer cambio de entrenador de la temporada. La destitución de Joan García dio paso a Nando Ferrer, quien, a su vez, ha sido reemplazado por Jonás Díaz, ex técnico del Marino B. Los números avalan al preparador de Los Cristianos, toda vez que el pasado curso logró la permanencia con el filial marinista en la Preferente tinerfeña. El nuevo responsable del primer equipo de Cabo Blanco afronta el complicado reto, aunque no imposible, de sacar a los suyos del abismo y alcanzar, al final del curso, la salvación en la máxima categoría provincial.

Jonás Díaz explicó cómo se dio su fichaje por la entidad aronera: "To do se dio muy rápido. Tenía algún contacto con otros equipos, pero se dio la llamada del presidente del I´Gara y no me lo pensé. Nos reunimos ese mismo día para dejar todo claro entre ambas partes y llegamos a un rápido acuerdo. Me transmitieron que yo era su primera opción y el proyecto me sedujo. Sentí que estaban muy interesados en mí y acepté lo antes posible porque soy consciente de que hay que ponerse manos a la obra cuanto antes".

El nuevo técnico del I´Gara habló del estado en el que se ha encontrado a la plantilla: "Los chicos han acogido muy bien la nueva filosofía. Estoy súper contento porque llevamos tan solo tres días entrenando y lo han dado todo, son auténtico guerreros. He tenido una gran acogida por parte de los futbolistas. Además, siento que están muy comprometidos con el club. La situación no es fácil de afrontarla, pero solo si permanecemos unidos, lograremos revertir la mala dinámica. Contamos con una plantilla amplia, pero sí es cierto que necesitamos pequeñas pinceladas para mejorarla. Ya hemos incorporado al portero Matías, que nos dará mucha experiencia bajo palos".

El preparador aroneros transmitió sus ganas de volver a los banquillos: "Después de la experiencia vivida en el Marino B, donde tuvimos un año muy duro, necesitaba alejarme de los campos, despejarme y disfrutar de mi gente. Sin embargo, el 'gusanillo' volvió rápido y ya tenía ganas de ponerme al frente de un equipo. Se dieron varias oportunidades, pero al final me llevé por el corazón y las sensaciones que me transmitió el I´Gara. Me tiraba fichar por este club y llego con las ideas muy claras. Cabo Blanco debe seguir disfrutando de la Preferente, aunque sé que no será nada fácil".

Las circunstancias obligaron a Jonás Díaz a dirigir al I´Gara la pasada jornada en Montefrío. Respecto a ello, el entrenador sureño manifestó que "una indisposición de Nando Ferrer me obligó a adelantar mi incorporación al equipo y dirigir el partido frente al Guancha. Tuve un mini-debut, porque mi compromiso con la entidad era ya absoluto, pero lo cierto es que no había tenido casi contacto con los jugadores. Creo que no merecimos perder porque hicimos méritos para llevarnos un resultado positivo de tierras norteñas".

Por último, Díaz valoró el compromiso de este viernes frente al Florida: "Para nosotros es una auténtica final. Así lo llevamos afrontando toda la semana, esos tres puntos se tienen que quedar en casa. Llevamos mucho tiempo sin ganar y estamos convencidos de que sacaremos el partido adelante. Necesitamos acabar con la mala dinámica y conseguir una motivación extra. El trabajo de la semana tiene que dar sus frutos. Vamos a competir, desde ya, para que el I´Gara se quede en la Preferente".