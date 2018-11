Eli Chávez afronta la recta final en la recuperación de su lesión

La tinerfeña Eli Chávez será una de las bajas más destacadas de la selección española que este sábado, ante Croacia, se estrena en el Europeo de Francia. La ausencia de la pivote realejera se debe a la grave lesión sufrida en su rodilla izquierda a mediados de mayo. Así, la isleña fue operada en Madrid el pasado 8 de junio de una rotura en el ligamento cruzado anterior de la citada articulación. "Cada día me encuentro mejor y creo que me pueden quedar unos dos meses para volver a la competición", comenta la jugadora del Nantes Atlantique galo. La tinerfeña se centra ahora, especialmente, en "recuperar toda la musculatura perdida" en este periodo de inactividad. "Mi único objetivo es recuperarme bien", insiste la norteña. Aprovechando la celebración de este Europeo (que se prolongará hasta el 16 de diciembre) y el posterior parón por las fiestas navideñas, lo más normal será ver de nuevo de vuelta a Chávez en los primeros compases de 2019. Mientras, a Eli no le quedará otra que apoyar desde casa a España, que llega a esta cita continental sin grandes pretensiones toda vez presenta una selección completamente renovada.