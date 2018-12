Generosidad en forma de camiseta

Hace un año el CB Canarias, por medio de su recién creada Fundación, presentó un equipaje de tonalidad morada con el que quería homenajear a su municipio de nacimiento, La Laguna, al cumplir la mayoría de edad como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Uniforme que además de efímero (se usó solo en el partido contra el Betis en el Santiago Martín) y llamativo escondía un fin social, el de servir como pieza de coleccionista para aquellas empresas que pagaran por él 1.000 euros, cifra que de forma íntegra iría destinada luego, a modo de apadrinamiento, a una asociación benéfica de la Isla. Ayer, en una iniciativa denominada Doce camisas, doce causas, esa generosidad recíproca tuvo su merecida escenificación con la entrega de las camisetas a las empresas correspondientes -varias de las más destacadas del panorama isleño-, que a modo de pago donaron el respectivo cheque de mil euros.

La emotiva cita se llevó a cabo en el Grand Hotel Mencey de Santa Cruz, con presencia no solo de los implicados directos sino también de buena parte de las principales autoridades locales, insulares y regionales (José Alberto Díaz, Carlos Alonso y Fernando Clavijo) y otros representantes de la sociedad tinerfeña y del basket isleño. "Hace un año se nos ocurrió llamar a 12 empresas para que aportaran una cantidad, mil euros, que se destinaría a alguna asociaciones u ONG. Y esas empresas, creo que de forma desinteresada, no dudaron un solo instante en colaborar con esta iniciativa desde el primer momento", destacaba ayer el presidente de la Fundación CB Canarias, Santiago Cacho, "agradecido" por este gesto del tejido empresarial. "Nuestra joven Fundación nace con un objetivo muy claro, que es llevar el mundo del baloncesto a todos los rincones de nuestra comunidad. En estos 20 meses de vida estamos tratando de seguir afianzando el trabajo que durante 12 años nuestro club ha venido realizando en labores sociales", apuntaba a modo de recordatorio el citado directivo aurinegro.

Cacho aprovechó la ocasión para recordar algunas otras líneas maestras por las que nació la Fundación CB Canarias, a la vez que expuso varias de las acometidas que se vienen llevando a cabo recientemente. "Nos sentimos tremendamente orgullosos de haber puesto en funcionamiento un aula escolar donde 25 niños pueden asistir a unas clases tuteladas por un gabinete de psicólogos. Es importante trabajar los éxitos, pero también hacerlo con las frustraciones en las derrotas", dijo en primer lugar, sin olvidar "el trabajo de forma especial" que está realizando "con jóvenes de la cantera". "No le robamos jugadores a nadie y queremos tener a los mejores con nosotros, que se sientan en un equipo que es referente, y que no se marche nadie más atraído por cantos de sirena desde la Península. Que si logran triunfar, que lo hagan aquí con nosotros", argumentó en este sentido. El también vicepresidente del CB Canarias recordó igualmente la insistencia que desde su entidad se viene haciendo en materia de "drogodependencia y adicciones". "Es importante detectar los problemas de ese tipo dentro de la juventud, porque las cosas no se pueden quedar en una simple charla sino en una formación. Queremos tener a los mejores jugadores y a los mejores entrenadores, y también queremos que sean las mejores personas", especificó.

Elogios a Cacho

Tras el acto, el presidente del club, Félix Hernández piropeó a Cacho, al que culpabilizó de haber parido esta iniciativa de las camisetas benéficas en lo que, por ahora "es el acto más importante, mediático y visible que ha realizado la Fundación". "Algunas empresas se quedaron fuera esta vez, por lo que trataremos de institucionalizar este tipo de iniciativas una vez al año", expuso el máximo dirigente canarista. "Tenemos que poner nuestro granito de arena para mejorar esta sociedad. Llevamos muchos años con el proyecto social y la Fundación lo que hace es canalizarlo y aumentarlo para devolver a la sociedad lo que nos ha dado", concluyó.