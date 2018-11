Cacho pide a "los Reyes Magos", Clavijo, Alonso y Díaz, el regalo de la Ciudad Deportiva

Barriendo para casa, y aprovechando la presencia en el acto de ayer de varias autoridades políticas de peso, Santiago Cacho, lanzó el guante para tratar de desbloquear la construcción de la Ciudad Deportiva que el CB Canarias tiene proyectada ya desde hace un buen tiempo. Y lo hizo el dirigente aurinegro a modo de símil con las próximas fiestas navideñas. "Tenemos en las escuelas sociales a 200 niños entrenando de forma gratuita, pero a la vez nos vemos con serias dificultades para poder trabajar con ellos porque no disponemos de instalaciones, necesitamos buenas instalaciones", afirmó inicialmente, para recordar a los "representantes políticos" que hace dos años" pusieron "sobre la mesa el proyecto de una pequeña Ciudad Deportiva a construir junto al Santiago Martín". "El Cabildo nos había garantizado la financiación de la obra, pero unos problemas burocráticos nos han impedido comenzar esa obra; parece que no están fácil la cesión del terreno pese a que incluso algunos técnicos han dado el visto bueno, y que hay unos locos, nosotros, que lo tienen todo preparado", se lamentó Cacho. Y en ese sentido Santiago se atrevió a "pedir al alcalde de La Laguna, al presidente del Cabildo, y al presidente del Gobierno, que haciendo de Reyes Magos, el próximo 6 de enero la regale. Necesitamos tener buenas instalaciones, no 200 niños jugando al aire libre. Creo que nos lo merecemos", insistió.

Una vez concluido el acto, y cuestionado por este proyecto, Cacho quiso ser incluso más optimista, y adelantó su petición, "quizá Papá Noel", antes de argumentar la situación actual. "El Cabildo tendrá que pedir al Ayuntamiento de La Laguna esa sesión del terreno, y ya luego el ejecutar la obra". Ya sea en forma de cesión, o bien por medio de un concurso público, o incluso firmando un convenio el Cabildo y el propio órgano social canarista, la institución isleña y el club cestista parecen atados de pies y manos hasta que el consistorio de Aguere no agilice los trámites con los que se haga efectiva la cesión de los terrenos. Solo así la Fundación CB Canarias podrá seguir creciendo y haciendo realidad su principal fin: "Devolver a la sociedad lo que le ha dado al club durante tanto tiempo". Mientras tanto, como señala Santiago Cacho a modo de resignación, "queda el método cubano y echarle imaginación".