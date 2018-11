Undabarrena: "Si no competimos fuera de casa, no saldremos de ahí"

Iker Undabarrena recibió este lunes el premio Mahou Jugador 5 Estrellas del mes de octubre, que le acredita como el jugador del CD Tenerife cuyo rendimiento ha satisfecho más a los aficionados. Un motivo de orgullo para el centrocampista vasco, que espera ahora "poder devolver ese cariño de la gente desde el terreno de juego".

El medio blanquiazul admitió que se saborean mejor los galardones después de un triunfo, que además calificó de obligado. "Necesitábamos ya la victoria como fuese. Aunque el rival no tenga mucho nombre, llevaba muchos años haciéndolo muy bien, con el mismo entrenador y estilo de juego. Y ya sabemos que en esta categoría no hay rival fácil, por eso tocó ganar sufriendo", declaró.

Después de este éxito dice que "ahora se ven más equipos por detrás", si bien entiende que "si no le das continuidad fuera de casa a esto no puedes salir de ahí". "En esta categoría", prosiguió, "como no compitas, cualquier equipo te pasa por encima así que lo que debemos hacer es al menos igualar la intensidad de los rivales". Para insistir, a continuación, que a domicilio "hay que darle una vuelta porque no estamos jugando bien".

En relación con el duelo de este domingo pasado, Undabarrena señaló que "el equipo tuvo ocasiones para hacer más goles y como no se logró materializarlas, luego te meten un gol y reculas un poco, por lo que las sensaciones al final no parecen tan buenas". Pero él si cree que el Tenerife "dio un paso adelante en aras de competir y a la hora de ser más agresivo". "En el otro fútbol sí que fuimos más equipo que lo que hemos demostrado fuera de casa y ahora tenemos que seguir así como visitantes", añadió.

Reconoció también que, pese a la victoria, deben mejorar algunas facetas de su juego: "Hay fallos aún que cometemos porque damos bastantes oportunidades al rival. Nos llegan demasiado fácil y hay que ser más solidarios en los esfuerzos". En esa línea de autocrítica, le profesional vasco considera que si el equipo se parte a veces es porque él y la gente de atrás deben "dar un paso adelante". "Si hacemos eso", continuó, "los de delante van a tener confianza de apretar y robar balones en campo contrario y cuando nuestros delanteros encaran son difíciles de parar".

Satisfecho con la continuidad que le está ofreciendo su entrenador en el once, opina que aún le queda margen de mejora. "Me estoy adaptando a la categoría, soy aún joven, vengo de una lesión y estoy todavía cogiendo ritmo", indicó el Iker Undabarrena.