Un luchador busca su perdón tras agredir a un rival

"Espero que la lucha canaria me perdone. No es propio de la lucha canaria, de lo que me ha enseñado. No son las señas de la lucha canaria ni dentro del terrero ni en ningún sitio. Estoy apenado siento vergüenza. Asumo el error de lo que hice y las consecuencias que conllevan, la decisión que tome la Federación y el Club de Lucha Roque Nublo y el público de la lucha canaria".

Con esas palabras, Alexander Santana, luchador del Roque Nublo, busca su perdón. El luchador pateó a Alejandro Sarmiento, integrante del Unión Sardina, después de que este le derribara con un gran volquete, una acción espectacular que a veces lleva cierto peligro. "Lo siento mucho. Al compañero del Sardina le pido perdón otra vez, al equipo, a la presidencia, a los compañeros, a la afición... Espero que puedan perdonarme", continuó Santana en un vídeo difundido por su club.

"Para nada soy así, de verdad. La repercusión que ha tenido me ha quitado las ganas de llorar porque de verdad que no soy así, en ningún sentido. Se está describiendo a un matón, a un animal y no soy así...", prosigue. La luchada acabó 12-10 a favor del Unión Sardina, donde Alex Santana fue expulsado.

El vídeo de la agresión, recogido por Manos a la arena, se difundió rápido y recibió la reprimenda del mundo de la lucha canaria, un deporte que aúna nobleza y tradición. "No existe justificación alguna para este hecho ocurrido. Pretendemos mostrar el arrepentimiento de Alex Santana y a su vez sensibilizar de que nuestra responsabilidad a través de las redes sociales puede provocar daño. El ensañamiento por las redes sociales es otro tipo de violencia que debemos erradicar. Denunciemos los hechos, no al causante", reza el Roque Nublo en un comunicado.