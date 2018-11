Doblete para Padilla y triunfo de Pérez

Los tinerfeños Teresa Padilla, por partida doble, y David Pérez se adjudicaron el pasado domingo sendos títulos nacionales en el transcurso de la tercera edición del campeonato de España 100% Bodyboard, disputado en Gáldar. En dicha jornada se dirimieron los entorchados de la categoría Open y Sub 18 femenino, así como de todas las categorías júnior masculinas: Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Teresa Padilla se impuso en la competición femenina de Sub 18, con dos olas valoradas en 7.00 y 6.25. Sin llegar a salir del agua, Padilla también lograría poco después el triunfo en Open femenino, donde se volvía a imponer ante unas rivales que veían el gran estado de forma y el gran talento de la bodyboarder isleña.

En la categoría Sub 14 el tinerfeño David Pérez se impuso a los canarios Javier Martínez, Ramón Pérez y José Gaby Mendoza. Con una puntuación total de 13,05 la joven promesa se proclamó nuevo campeón de España.

Por demás, el gallego Unay Amenerios ganó en Sub 12 (12.50 puntos). En Sub 16, Javier Domínguez se alzó con el título de campeón de España, mientras que en la categoría Sub 18, en un bonito duelo canario, Carlos Suárez se imponía a Fernando Medina, Willy Lujan y Carlos Martín.