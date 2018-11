Beirán: "El premio de MVP del mes supone una satisfacción muy grande"

La ACB ha confirmado este martes el nombramiento de Javi Beirán como MVP de la Liga Endesa del mes de noviembre. Un galardón que se lleva el madrileño gracias a sus promedios en estos cuatro últimos encuentros de 14,5 puntos, 6,5 rebotes y 3,5 asistencias para 21,25 de valoración. "Estoy muy contento de recibir el premio. Es una satisfacción muy grande", ha asegurado el jugador del Iberostar Tenerife nada más conocer esta nominación. Beirán ha destacado al colectivo, siempre por encima de las individualidades en su club. "Es una alegría enorme tener ese reconocimiento a una constancia durante todo el mes. Al final solo son números, lo importante es que el equipo gane partidos y consigamos los objetivos", expone el dorsal 33 aurinegro. "Gracias a todos los compañeros que me han ayudado. Sin ellos... sería imposible", añade en este sentido el exterior.

El madrileño prefiere mirar al presente, demostrando que su larga lesión de rodilla sufrida hace casi dos años ya solo es un mal recuerdo. "Me siento muy bien. Siempre se recuerda la lesión, pero yo ya no la tengo en mi cabeza. Trabajé muy duro para volver. Al hacerlo, sientes una enorme satisfacción, pero el camino no está totalmente terminado y necesitas un rodaje, coger confianza y seguir trabajando físicamente. Ahora me encuentro muy bien, tengo la confianza del equipo y del entrenador. Espero seguir así el resto de la temporada", argumenta Beirán.

Instalado en la quinta posición, con 6 victorias y 4 derrotas, él es la clave de un buen Iberostar Tenerife que mira sin disimulo a la Copa del Rey: "Creo que hemos hecho un buen trabajo. Estamos entre los ocho primeros, aunque nos espera una segunda parte de la primera vuelta dura. Tenemos que intentar estar en esas ocho primeras posiciones. El propósito tiene que ser prepararnos para diciembre y enero porque será duro". "Toca aprovechar las oportunidades que tengamos. Es un año bonito, pero tenemos que trabajar y no desaprovechar más oportunidades en los partidos que tenemos por delante", concluyó el MVP Movistar de noviembre, ahora concentrado con la selección española para el doble compromiso ante Turquía y Ucrania.