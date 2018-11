Arrancan cuatro modalidades más

Durante el fin de semana se iniciaron las modalidades de frontenis, lucha canaria y waterpolo, además de la de patinaje (en San Miguel de Abona), de la trigésimo segunda edición de los Juegos Cabildo de Tenerife, competición que organiza la Corporación insular con la colaboración de la Fundación DISA. Además, la actividad de la competición se completó con una nueva jornada de las ligas insulares de balonmano y voleibol.

Las instalaciones del Círculo de Amistad XII de Enero y el club Jardín del Mar acogieron el debut del frontenis con los encuentros de las categorías Olímpica cadete y Preolímpica infantil, alevín y benjamín.

Por su parte, la primera jornada de waterpolo congregó a los equipos de las categorías benjamín y alevín del Echeyde, Océano, Reales y Unión Waterpolo Tenerife en el Colegio Dominicas Vistabella. La competición continuará este sábado en la Piscina Municipal de Santa Úrsula, en la que nuevamente veremos enfrentarse a los equipos benjamines y alevines participantes. Los partidos darán comienzo a las 10:00 horas.

En lucha canaria se disputaron una treintena de encuentros de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, mientras que en balonmano y voleibol se disputaron 18 y 24 encuentros, respectivamente, correspondientes a las ligas insulares y de promoción.

El circuito, impracticable

Las intensas lluvias de la pasada semana afectaron al estado del circuito de campo de la Finca Los Zamorano, dejándolo impracticable. Por este motivo la organización valoró la suspensión del estreno del campo a través, inicialmente previsto para el pasado sábado. La nueva fecha para el arranque de esta modalidad deportiva será el sábado 1 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, precisamente en el circuito de la Finca Los Zamorano, en el municipio de Tegueste.

El sábado también arrancarán las categorías Sub 9, Sub 11 y Sub 13 de la competición de bádminton, a partir de las 9:30 horas, en el Pabellón de Deportes El Chorrillo (El Rosario). Se sumarán con ello a la competición ya iniciada en las categorías Sub 15 y Sub 17.