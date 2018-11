Sin licencia para perder

Se le van gastando las balas al CD Tenerife y no consigue atinar con su objetivo. Las victorias siguen resistiéndosele al conjunto blanquiazul mientras prevalece la sensación de que las jornadas pasan a una gran velocidad. Oltra no consigue dar con la tecla y los jugadores no encuentra ese feeling necesario para rendir al nivel que se espera de ellos en función de la calidad que se les supone.

Por eso hoy se antoja imprescindible el triunfo. El cuadro insular no puede permitirse un nuevo tropiezo y menos en su casa, donde se muestra algo más fiable que a domicilio. En el club chicharrero consideran primordial recuperar esa magia que siempre hizo del Heliodoro un feudo inexpugnable, ya que el equipo representativo no está dando la talla lejos de la Isla.

Oltra comienza a encontrar el diagnóstico real del mal de su escuadra. Y en su comparecencia del viernes dejó entrever ciertas claves de él. Los resultados le han dado la razón en el sentido de que se ha demostrado que los problemas de su equipo no guardaban relación con la utilización de un sistema de juego u otro. Es por ello, que el preparador del Tenerife ha pedido más carácter y oficio a sus hombres. Entiende el técnico valenciano que más allá de jugar bien al fútbol, deben salir a competir en cada encuentro como si la vida les fuera en ello. Y desde las 19:00 horas de hoy se verá si ese mensaje ha calado en sus futbolistas.

Habrá cambios en el once con relación al Tenerife que se enfrentó en la anterior jornada al CA Osasuna. Lo lógico es que Oltra devuelva la titularidad a Jorge y Alberto en el centro de la defensa, además hacer lo propio con Bryan Acosta, todos ellos ausentes en Pamplona por diferentes motivos.

La baja de Nano reafirma aún más la presencia en la formación inicial de Malbasic, de los delanteros el que mejores sensaciones está dejando en sus últimas actuaciones. No parece que haya cambios en el doble pivote por cuanto Undabarrena y Milla se han convertido en fijos para su entrenador. Sin embargo, se esperan novedades en los costados ofensivos. Suso podría volver a la derecha y quedarse fuera Joao y Tayron, poco inspirados en el anterior partido.

El Rayo Majadahonda llega a la Isla con la moral reforzada por sus dos victorias consecutivas, ante Almería y Numancia. Se trata de un equipo que conoce perfectamente sus virtudes y limitaciones, al que en ningún caso se le adivina en su juego complejos derivados de su reciente ascenso de Segunda B. Bueno es que Oltra los ve como un lobo con piel de cordero, así no habrá lugar a la sorpresa. Antonio Iriodon cuenta con las bajas de David Andújar, Carlitos, Verza, Héctor Verdés y Luso.