Iriondo: "Ganar a un club como el Tenerife da más alegría"

Antonio Iriondo no olvida de dónde viene su equipo y trata de saborear al máximo el tránsito del Rayo Majadahonda por el fútbol profesional. De las palabras del técnico del cuadro madrileño se deduce que él y los suyos siguen motandos en una nube, la que los lleva desde el ascenso de Segunda B este verano pasado.

No es de extrañar, por tanto, que el profesional nacido en Moscú asegure que si su equipo "es capaz de obtener una victoria contra un equipo como el Tenerife, la alegría parece que es mayor porque el rival es mucho mejor". Iriondo manifestó que todos los domingos el Rayo juega "contra históricos", lo que para él "es un motivo de satisfacción máxima". Y explica por qué: "Hace cuatro años estábamos en otro plano y estar aquí es un motivo de alegría y lo que debemos hacer es disfrutar del juego y tratar de ganar, que es lo que hay que hacer en cualquier categoría en la que estés".

También es consciente de que en esta competición no hay treguas. "La anterior victoria ya se me ha pasado, vivimos el momento y con la intensidad propia para poder ganar a un equipo de muchísima calidad", comenta, en alusión al Tenerife. Considera que el duelo de esta tarde en el Heliodoro será diferente a otros porque, a su juicio, "lo grande que tiene el fútbol es que siempre es distinto, aunque pueda tener componentes parecidos". "Hay determinadas cuestiones que cambian el chip a la gente, así que hay que estar siempre atentos a todos los pequeños detalles, que cambian en cada instante, para que no nos saquen de nuestra concentración, de lo que queremos hacer en el partido", agregó.

Admitió que el Rayo Majadahonda "está en un estado de ánimo estupendo", pero es consciente de la dificultad que entraña jugar en el Heliodoro. "Nos podemos encontrar con un equipo que está en una situación delicada y que tiene gente muy buena, además de que el público inicialmente va a estar con él", indicó antes de elogiar al juvenil Guerrero, al que ha incluido en esta convocatoria.