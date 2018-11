Guillermo Fernández vence a Juan Marrero y será el nuevo presidente

Cambio de aires en la Federación Tinerfeña de Ciclismo. La Asamblea General llevada ayer a cabo en el Pabellón Santiago Martín deparó la elección de Guillermo Fernández como el nuevo máximo mandatario del ente isleño de las dos ruedas. El aspirante, de 49 años, venció en la votación por 18 a 14 (más un voto en bñanco y una ausencia) a Juan Marrero, que llevaba en el cargo durante las cuatro últimas legislaturas. Toda vez que no se produjo ninguna reclamación, el nuevo presidente será proclamado oficialmente este próximo jueves. "La verdad que estoy muy feliz de haber sido nombrado presidente, pero no tanto por mí, sino sobre todo por el grupo de personas que me han apoyado y han estado detrás de mí; gente que ha vivido ciclismo bastantes más años que yo y que llevaban esperando esto hace mucho", señalaba ayer Fernández.

A expensas de ocupar oficialmente su nuevo cargo, el primer propósito de Guillermo Fernández es "confirmar la Junta Directiva y crear los grupos de trabajo necesarios", y, sobre todo, "ver el estado de las cuentas y saber lo que tenemos para poder así iniciar la nueva legislatura con un conocimiento exacto de lo que podemos hacer económicamente. ". "Pero a la vez ya estamos trabajando y tenemos en mente muchos proyectos, como hacer un nuevo circuito de BMX, cuidar el mountain bike y la carretera...", añadió la misma fuente.