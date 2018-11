Fernando Alonso se despide de la Fórmula 1 con un undécimo puesto

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) cumplió los pronósticos y ganó este domingo la última carrera del año del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dabi, mientras que Fernando Alonso (McLaren) no se pudo despedir con puntos, todo lo contrario que Carlos Sainz, que brilló en su última vez con Renault al terminar sexto.



El cierre de la temporada 2018 estaba marcado por ser la última vez, de momento, del ovetense en la parrilla y este, al menos, tuvo la opción de poder ver su última bandera a cuadros del 'gran circo', donde ha estado los últimos 18 años, 17 como piloto oficial, y ha conquistado dos campeonatos mundiales (2005 y 2006).





, por lo que pudo terminar undécimo, cerca de unos puntos que se le volvieron a resistir por sexto Gran Premio consecutivo. Al final, cierra el año con 50 en su haber, pero sin poder defender su décima plaza mundialista , honor que le correspondió a su compatriota y relevo en Woking a partir del año que viene, un Carlos Sainz que firmó un gran domingo.y su Renault le funcionó bien en su despedida de la marca del rombo para ser el mejor de la zona media del campeonato y tener un adiós dulce con su segunda mejor actuación del año tras el quinto puesto de Azerbaiyán. A base de adelantamientos, el español encontró un ritmo constante y poderoso para sumar ocho valiosos puntos.La victoria, una vez más, fue para Mercedes y para el ya pentacampeón del mundo,por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el holandés Max Verstappen (Red Bull). Kimi Raikkonen, en su última carrera con el 'Cavallino Rampante', se retiró, pero Valtteri Bottas (Mercedes) no lo aprovechó en un mal día y el de Espoo se quedó con el tercer lugar del Mundial.La salida dejó el dominio de las 'flechas plateadas' y el mal inicio de Verstappen, pero todo lo acaparó el susto del alemán Nico Hulkenberg, que se tocó con una rueda del Haas de Romain Grosjean y su Renault salió catapultado, con el 'cockpit' del piloto, protegido por el 'halo', impactando con el asfalto antes de quedar volcado al lado del muro. Afortundamente, pese a lo aparatoso de las imágenes, no hubo daños físicos para el compañero de Sainz.El 'safety car' no varió en exceso el guión inicial y, mientras que Carlos Sainz ya demostraba que podía entrar en los puntos y Fernando Alonso se quedaba más retrasado y con más dificultades para acercarse al 'Top 10'. Además, en esas primeras vueltas, el duelo Verstappen-Ocon añadió algo de 'picante', aunque en esta ocasión no se produjo ningún incidente como en Brasil y el posterior zarandeo del holandés al francés.(Red Bull), que luego llegó a liderar brevemente por la entrada en 'boxes' de todos menos él, y el Renault de Sainz aprovechaba las paradas de los demás y su ritmo para ir ganando puestos y defender su sexta plaza con solvencia tras su 'pit stop'. Bajo la amenaza de unas gotas de agua que no terminaron de cuajar, Alonso también estuvo por momentos en los puntos, pero su parada le relegó al último lugar.Finalmente, el campeón del mundo se volvió a quedar con el primer puesto para ya no soltarlo hasta la bandera a cuadros, pero Mercedes no pudo culminar el doblete porque Bottas cometió varios errores y cedió primero ante Vettel y posteriormente ante Verstappen.para asegurar la sexta plaza y los abandonos de Pierre Gasly (Toro Rosso) y Esteban Ocon (Force India) ascendieron a la undécima plaza a Alonso, cerca de su 'amigo' Kevin Magnussen (Haas). Una penalización por salirse de la pista le impidió soñar con los puntos, pero vio su última bandera a cuadros. Tras ella, y de manera improvisada, fue escoltado, en señal de respeto, por Hamilton y Vettel, con los que compartió ante la afición unos 'donuts' finales.