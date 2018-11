La elección del director deportivo, todavía en una fase preliminar

No hay noticias del nuevo director deportivo. Ni las habrá, a no ser que se produzca un giro brusco en la hoja de ruta que está siguiendo para ello la comisión que se encarga de ese menester. Mientras tanto, el gerente del club, Juan Amador, ha asumido las funciones que ha dejado de desempeñar Alfonso Serrano tras su cese. Aunque la búsqueda de su sustituto no la lleva a cabo él solo, sino que cuenta con la participación del responsable del fútbol base del club, Sesé Rivero, así como de Ricardo León y Toño Hernández.

Miguel Concepción solo participará en la última criba y tendrá la última palabra en la elección definitiva.

La idea en la entidad blanquiazul es ir descartando candidatos por fases. En estos momentos, se cuenta con una lista aproximada de 25 aspirantes, de la que se irán cayendo hasta quedar un último grupo de unos cinco y ahí será cuando pase a intervenir el máximo mandatario de la institución chicharrera.

En el Tenerife no quieren precipitarse en esta empresa porque consideran de capital importancia encontrar al director deportivo adecuado. Y esperan dar con un profesional que reúna los requisitos que han establecido como indispensables en el perfil que buscan. El elegido tendrá que acreditar la suficiente experiencia en el desempeño de este cargo, pero es que además deberá presentar un currículo de éxitos que avalen su capacidad. También se le exigirá vastos conocimientos del mercado, este en el sentido más amplio. Al igual que ha de garantizar una gran capacidad de negociación tanto para las contrataciones como para las salidas.

Pero existe otra condición a la que los encargados de hacer las cribas le conceden gran relevancia y tiene que ver con el perfil humano del candidato. Y es que en el club no quieren contratar a alguien conflictivo o que utilice mañas de dudosa legitimidad. En definitiva, de lo que están realmente convencidos en la entidad blanquiazul es de que no quieren experimentos, sino a alguien de valía contrastada.

En ningún caso están descartados los profesionales de la tierra, de hecho hay alguno en esa lista inicial que se ha confeccionado a través de ofrecimientos y de elecciones propias. En el CD Tenerife se han dado como plazo máximo hasta el próximo lunes 10 de diciembre para culminar el período de selección. Con lo cual quedarían tres semanas por delante hasta la apertura del mercado invernal, para el que Alfonoso Serrano dejó ya un trabajo encaminado que no se sabe si se tendrá en cuenta.