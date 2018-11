El Tenerife reforzará sus costados

Aunque el Tenerife estará por varios días huérfano de director deportivo, el conjunto blanquiazul asegura que los profesionales adscritos a la secretaría técnica (Sesé Rivero, Ricardo León y Toño Hernández) siguen trabajando con absoluta normalidad.

Antes de que se produjese la destitución de Alfonso Serrano, el club ya tenía fijadas sus prioridades para el venidero mercado de enero, responsabilidad que ahora quedará bajo tutela del hombre elegido para reemplazar al pucelano. Con todo, las prioridades no variarán demasiado. Si fuese por el cuadro técnico, los refuerzos invernales serían unos cuantos, pero habrá que ceñirse a tan solo dos o tres altas, por cuanto los movimientos blanquiazules estarán supeditados a su tope salarial. Para el Tenerife, asciende a nueve millones de euros y podría elevarse en enero si el club justifica ante LaLiga alguna previsión de ingresos extraordinarios o si se produce alguna salida.

Sea como fuere, entre las prioridades figura reforzar la defeensa por los costados. El rendimiento de los futbolistas que ocupan estas demarcaciones no está siendo el esperado. Por la izquierda, Samuele Camille está muy por delante de Héctor Hernández en las preferencias del cuadro técnico. Al ex de la Real Sociedad se le trajo para incrementar la competencia en este puesto, pero no está cumpliendo con las expectativas y hasta está hallando severas dificultades para incrustar su nombre en las convocatorias del primer equipo.

Serrano admitió en su despedida que tal vez se hubiese equivocado en alguno de los seis fichajes que hizo en verano, y todo apunta a que se refería a los del propio Héctor y al de Chilunda, candidato a abandonar la institución en cuando se abra la ventana de enero. En cuanto al costado derecho, Luis Pérez está siendo el elegido casi siempre en detrimento de Raúl Cámara, pero ninguno de los dos convence del todo.

Además, y para el sistema que está escogiendo Oltra para los últimos partidos, sería aconsejable apuntalar la plantilla con un mediapunta con gol, así como la banda izquierda. Por lo pronto, el entrenador se maneja con absoluta discreción cuando se le pregunta por posibles altas. El sábado pasado se le planteó este asunto en Pamplona y aseguró que no era el momento de dar explicaciones a este respecto. Es más, añadió que tampoco era la persona idónea para revelar las pretensiones del club. Para entonces se estaba cociendo ya la sustitución de Serrano, cuyo recambio tendrá ahora la última palabra.