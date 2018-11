Fernando Alonso: "Adoro la F1, no sé si volveré como piloto o jefe de la FIA"

Fernando Alonso (McLaren), doble campeón mundial de Fórmula 1, que este fin de semana disputa en Abu Dabi su último gran premio en la categoría reina del automovilismo, explicó en el circuito de Yas Marina que está "muy orgulloso por haber dado a conocer la F1 en España" y "por haber recibido el Premio Príncipe de Asturias" del Deporte. También recalcó que adora la F1 y dejó abierto su regreso: "No sé si volveré como piloto, padre o jefe de la FIA".

Orgulloso por Asturias. "Estoy muy orgulloso de lo que conseguí en la F1, pero sobre todo por el impacto causado en España y en mi región, en Asturias, por toda la gente que no lo había hecho antes y comenzó a seguir la F1. Y por toda la gente que se acerca a Oviedo al museo. Son cosas que me han hecho sentirme muy orgulloso". "Cuando empecé no daban la F1 por la tele en España y eso ahora sería algo impensable. Eso es algo que me enorgullece mucho, al igual que el 'Príncipe de Asturias'. Ese premio fue una de las cosas que se valora tanto más que las victorias que uno haya podido lograr".

El último fin de semana. "De momento es un fin de semana más, normal, e imagino que el domingo será distinto y seguramente tendré más emociones. He aterrizado hace diez horas y todavía no estoy pensando en la última carrera, me encuentro bien, va ser especial y emotivo".

"No creo que tenga una fiesta muy larga. Mi prioridad es disfrutar porque no cuento con la competitividad para lograr cosas grandes. Estamos compitiendo con Force India para acabar delante en el Mundial de Constructores y sería bueno terminar por delante de ellos".

Un escalón por encima. "Más allá de las carreras, un recuerdo o una victoria, lo mejor que me llevo es la gente con la que he trabajado, con la que he compartido la mitad de mi vida. Está la forma de afrontar las carreras, la filosofía que hay detrás de un gran premio, su preparación y la disciplina en cada área del equipo. Ahora que estoy en otras disciplinas me doy cuenta de que la F1 está un escalón por encima y que debes encontrar la perfección cada fin de semana".

"Ahora es difícil pensar en un retorno, pero la puerta de la F1 no está cerrada. Lo primero es que no sé cómo me voy a sentir. Llevo haciendo esto toda mi vida y quizá en abril del año que viene esté desquiciado en el sofá viendo una carrera y quizá piense en volver, pero no es mi idea inicial. Depende más de mí, no volvería por un motivo particular, tendría que ver en cómo me siento a mitad de año que viene".

"En estos momentos estoy concentrado en retos personales como la 'Triple Corona' y otras carreras de 2019. Para 2020 no sé cuál es el plan, es imposible pensarlo. Me gusta la F1 y siempre la adoraré, y si estaré en el futuro como piloto, padre, jefe de la FIA o lo que sea. Ya lo pensaré".

Amigos para siempre. "La temporada con Lewis en 2007", contestó Alonso riéndose cuando le pidieron el mejor recuerdo de estos 18 años. Hamilton, a su lado, tuvo también gestos de complicidad con el asturiano. "No recuerdo haber tenido problemas personales con Fernando, fue más bien cómo gestionó el equipo toda aquella situación, cómo se manejó. Nunca tuvimos un problema, salvo que los dos queríamos ganar al otro".

"Jugábamos juntos al 'NBA 2000' y todas esas cosas. Ahora somos dos adultos y nos respetamos. Espero que Fernando se siga dejando ver por aquí y que nos sigamos viendo. Le deseo todo lo mejor, siempre".

Vettel lo echa de menos. Otro de los grandes rivales de Alonso, Sebastian Vettel, se mostró convencido que su marcha no será definitiva: "Va a volver. ¿Qué os ha dicho él?. Yo creo que se trata de un adiós por ahora, pero no estoy seguro de que no vaya a volver".

"Durante los últimos años se le ha echado de menos en la parte de arriba. Tuvimos grandes batallas. Es una pena que acabe así, pero le deseo lo mejor para el futuro".

Kubica vuelve. El polaco Robert Kubica, uno de los mejores amigos de Fernando Alonso, volverá a ser piloto oficial de Fórmula 1 el año próximo, según anunció ayer la escudería Williams, en la que este año es probador.