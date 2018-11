Milla: "La salida de Serrano nos hace sentir aún más responsables"

Luis Milla toma la palabra. El futbolista madrileño, una de las apuestas que sí le salieron bien a Alfonso Serrano, compareció ayer para agradecer públicamente que el pucelano le diese "la gran oportunidad" de su vida. De paso, subrayó que la salida del secretario técnico hace sentirse "aún más responsables" a los jugadores, que habrán de dar un paso al frente a partir de este domingo (Heliodoro, 19:00 horas) en el crucial compromiso contra el Rayo Majadahonda.

"Personalmente estoy agradecido a Alfonso por darme la oportunidad de mi vida y por que apostara por mí con tanta convicción. De algún modo, su salida nos hace sentir responsables de la situación acutal y de todo lo que pasa alrededor del club. Como él dijo igual esto lo calma todo, pero sobre todo es trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico", apuntó, centrando el foco en el trabajo del plantel blanquiazul. "Hay que hacer las cosas bien, él tiene razón y su adiós puede calmar los ánimos, pero depende de nosotros y de lo que hagamos en el campo", sentenció.

Milla rehusó hablar del play off, un objetivo que ahora queda muy lejos, y recomendó "ser realista". "Estamos dónde estamos por deméritos propios. No hemos dado la imagen que se esperaba de nosotros. Ahora, podemos seguir autodestruyéndonos o mirar al futuro para mejorar. Tenemos que seguir el ejemplo del Cádiz. Estaba muerto y en cuatro partidos ya se ha metido en los puestos de arriba. Pero para eso hay que empezar por sacar los puntos del domingo", dijo.

Al ex del Fuenlabrada se le preguntó por las causas de la debacle tinerfeñista en estas primeras 14 jornadas y por la falta de carácter que denunciaron antes Etxeberria y ahora Oltra. "La dinámica no ayuda a mejorar la imagen que estamos dando. Por eso debemos dar un paso al frente y progresar. Claor que hay que tener más carácter, ser más pillos y competir más. En campos como El Sadar se demostró que nos falta esa picardía", reseñó. "Pero no vale echar la vista atrás, solo para repetir las cosas buenas y corregir las que no se han hecho bien", reseñó.

Dicho todo lo cual, Milla lanzó un mensaje a los aficionados. "Les ánimo a que vengan y empujen, nos hacen ser un mejor equipo", razonó. Y habló también de las urgencias del representativo. "No sacar puntos fuera te obliga a ganar los de casa. No vale el empate como contra el Albacete. Tenemos que dar continuidad a lo que se hizo durante ese partido, pero también hubo errores y hay que subsanarlos. El equipo debe mejorar en casa, y fuera de casa también hay que dar un paso al frente", destacó.

Por último, se refirió al rival que visita el Rodríguez López este fin de semana y remarcó que no hay que fiarse. "Llevo mucho tiempo jugando contra ellos", dijo del Rayo Majadahonda, del que destacó que "siguen con la misma identidad y con el entrenador desde Tercera". "Juegan bien al fútbol en cualquier campo. Y como no estemos al ciento por ciento será difícil sacar los puntos; hay que llegar de la mejor forma posible y adelantarnos pronto", recetó.

Las declaraciones de Milla se produjeron en rueda de prensa, al tiempo que el club redujo a cero las entrevistas de los futbolistas a los distintos medios de comunicación que siguen la actualidad del representativo. Es una medida que ha suscitado muchas quejas y muestras de disconformidad, y cuyos motivos no ha explicado ningún portavoz del CD Tenerife.