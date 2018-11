La intermitencia se paga con derrota

Irregularidad y derrota. El Iberostar Tenerife sufrió anoche su primer tropiezo europeo de este año en un partido muy deficiente y, sobre todo, sin la continuidad necesaria. Y es que los isleños no supieron atar en corto casi nunca a un PAOK que sin grandes estridencias sí fueron efectivos cuando y desde donde lo tuvieron que hacer. Los griegos hicieron daño desde el perímetro (con un Chrysikopoulos sublime con un 6/7), pero sobre todo aplacaron casi todos los intentos de reacción de los locales, que pese a dar la sensación de haber enfilado el camino del triunfo, acabaron colapsados.

Pese a tomar la delantera (4-2), el Iberostar se topó con el rival que esperaba. Un PAOK que movía el balón con paciencia para sacar rédito de su mayor virtud, el tiro de tres. Haciendo un gran uso de las esquinas y sacando provecho de la versatilidad de sus interiores, los griegos comenzaron a hacer daño desde el perímetro. Con los isleños algo colapsados en ataque (el PAOK alternó a veces en zona y en ocasiones presionó la salida del balón) y regalando varios balones (al limbo o a su adversario), a Vidorreta no le quedó otra que parar el partido para detener la hemorragia tras el segundo triple de Chrysikopoulos (4-13, 5').

No surtió efecto la llamada de atención, ya que la dinámica apenas varió, hasta el punto de que los helenos llegaron a la renta de decena (9-19) con un gran 5/7 desde el perímetro (más tres tiros sacados por Goss). Con Beirán muy bien tapado por Tepic, el Iberostar, ya con toda la segunda unidad en pista, trató de responder también desde más allá del 6,75, pero se dio de bruces con una sucesión de errores para irse hasta un 2/11. La racha negativa la rompió Brussino, lo que junto a la gran actividad en los dos aros de Saiz (logró, en el minuto 11, la primera canasta de dos de los isleños tras un 0/2 en el primer periodo) y un triple de Staiger en un inicio loco de segundo acto, permitió a los locales apretar el marcador (19-21).

En medio de continuos resbalones en lo que era una pista de patinaje, el encuentro niveló fuerzas, si bien los aurinegros no fueron capaces de hilvanar un par de acciones positivas en los dos aros (21-26). Solo la aportación en el rebote de Beirán (cinco en este cuarto) y la calidad de McFadden, autor de siete puntos casi seguidos, hizo posible que los laguneros recuperaran una delantera en el electrónico (31-30, 17') que les era ajena desde hacía más de 15 minutos. Pero pese a disponer de hasta tres puntos de renta (33-30) tras el 12-4 de los últimos minutos, el Iberostar no terminaba de estar cómodo. Ni sólido detrás, ni lo suficientemente fluido delante. La descomunal bronca de Vidorreta a los suyos en un tiempo muerto era síntoma más que manifiesto de que algo no marchaba del todo bien (33-32).

Y lejos de dar prolongación a su mejora relativa, y pese a un par de aciertos de Beirán desde el 6,75 tras sendas buenas circulaciones de balón (41-38), los isleños volvieron a entrar en barrena. Detrás dieron aire al PAOK, que se agarró el partido gracias a varios rebotes ofensivos, y delante los de Vidorreta no fueron capaces de evitar el correcalles en el que entre resbalones, errores y un juego alocado, se había metido el partido. Las cinco pérdidas, el 2/11 en triples y solo tres canastas en juego en el tercer periodo eran solo tres ejemplos numéricos de otro bache de los canaristas, un equipo que acabó lanzando con miedo y que vivió durante casi seis minutos de un solo tiro libre. Pese a la vorágine de errores, el PAOK fue menos malo y con un 1-10 puso tierra de por medio (42-48).

Obligado a variar de dinámica, el Iberostar afrontó los últimos 10 minutos con mayor mordiente. Liderado por la sangre de Saiz y un par de notables acciones de Brussino, los isleños apretaron el marcador en varias ocasiones (48-51, 53-54 y 55-57), si bien los griegos respondieron casi siempre desde el 6,75, en especial con un acertado Chrysikopoulos, al que Abromaitis era incapaz de llegar. Hatcher puso el 58-62, pero esta vez el minuto pedido por Vidorreta (a 3'50" del final) sí pareció surtir efecto con los triples de Brussino y Beirán (64-62). Empató Moreira, Iverson solo aprovechó un libre antes de que los mismos protagonistas erraran sus respectivos tiros interiores. El que no perdonó, esta vez posteando, fue Chrysikopoulos, dejando al Iberostar 23 segundos para anotar (65-66). Pero McFadden no eligió bien, se metió en un jardín, y cuando quiso sacar el balón, ni Abromaitis logró agarrarla, ni Beirán tocó aro en un forzado tiro de nueve metros. El balón se iba por línea de fondo y, con él, la primera derrota aurinegra europea de este curso.