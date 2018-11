"Al ganar varios seguidos nos falta instinto para competir"

No escondió Txus Vidorreta tras el partido las malas prestaciones de los suyos. "Empezaron mucho mejor que nosotros, y aunque con la segunda unidad volvimos la partido, los últimos cinco minutos de ese periodo y los del tercer cuarto fueron horrorosos, lo que nos impidió romper el partido", admitía el técnico del Iberostar, que sobre el cuarto periodo destacó "las canastas de mucho mérito que anotó Chrysikopoulos". "Estuvimos dos puntos arriba pero acabaron llevándose un trunfo que creo ha sido merecida", añadió a modo de análisis.

Cuestionado de nuevo por las causas de esta derrota, Vidorreta recordó que el Iberostar es "el primer campeón de la BCL" al margen de estar "6-0". "Para cualquiera es un éxito enorme y un gran prestigio ganarnos", comentó el bilbaíno, admitiendo también que su rival "preparó el partido mejor, o al menos a un mayor nivel" que el Canarias. "La diferencia entre su quinteto titular y el nuestro fue, por ejemplo, de 28 a 51 en anotación. No creo que sea esa la diferencia", dijo también, para ahondar en este aspecto. "No estamos teniendo el instinto de saber competir después de ganar tres o cuatro partidos seguidos. Ya ha pasado y ahora sucede lo mismo. Nos cuesta mantener el nivel", se lamentó. "Si qieremos ser primeros de grupo esto no puede ocurrir de nuevo", señalaba por su parte Javi Beirán.

Sobre Richotti, Vidorreta comentó que "ha tenido un pequeño problema en la rodilla, con una inflamación en la parte trasera, y había que darle descanso". Para hoy, expuso Vidorreta, están previstas más pruebas para el argentino para "descartar males mayores". "Somos optimistas de cara a que esto no suponga un retroceso sino un pequeño break".