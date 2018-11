Thad espera un duelo "agresivo"

Thad McFadden se mide esta noche a su pasado. El jugador del Iberostar Tenerife que militó en el PAOK griego vaticinó un encuentro "agresivo" por parte de ambos representativos y aseguró que, a pesar de su anterior etapa en el conjunto heleno, para él será "un partido más".

McFadden, que se incorporó al combinado griego en diciembre de 2016 como refuerzo y con el que también llegó a disputar la Basketball Champions League, aseveró ayer que "tengo muy buenos amigos en el PAOK, pero ya jugué contra ellos el año pasado y no tengo sentimientos especiales. Es un partido normal al que tenemos que salir a ganar porque cada partido es importante. No lo voy a afrontar como ese tipo de partido especial, sino como un encuentro normal que vamos a intentar ganar", remarcó el escolta estadounidense.

El jugador aurinegro comentó que "a ambos equipos nos encanta lanzar de tres", por lo que no escondió que en las previsiones se haya tenido en cuenta la importancia del tiro exterior". El estadounidense, además, señaló que "preveo un partido muy agresivo en ambos lados de la cancha", por lo que apuntó que "debemos ser inteligentes y esperar nuestro momento para ser decisivos.

"Somos veteranos y sabemos qué debemos hacer para ganar un partido, aunque PAOK también es un equipo experimentado así que habrá que salir a competir para ganar. Tenemos claro que no será nada fácil. PAOK tiene muchos jugadores que han participado en partidos importantes y están acostumbrados a manejar la presión", explicó el escolta, que abundó diciendo que "si completamos el plan de nuestro entrenador podemos tener confianza en conseguir la victoria".

Cuestionado sobre el Iberostar y sus sensaciones, McFadden recordó que "ya he dicho que este es un proyecto ganador. Llevo tres o cuatro años leyendo sobre el equipo, y desde que llegué aquí la actitud de todos me ha dejado claro lo que ya pensaba, que este es un equipo ganador".

"El entrenador y todo el staff del club son ganadores, así que no me sorprende nada de lo que está ocurriendo y creo que si le preguntas a cualquiera diría lo mismo", manifestó Thad sobre el momento del equipo.

"Aún saboreamos la gran victoria ante Valencia, al que no habíamos ganado nunca. Estoy feliz, pero hay muchas metas que cumplir aún. No ha acabado la temporada. De momento, tendremos que salir a competir con todo ante el PAOK, porque no será fácil conseguir el triunfo. Si somos fieles a lo que nos pide el entrenador, tendremos máximas posibilidades".