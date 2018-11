Etxeberria: "No voy a entrar en polémicas porque no me gustan"

El testimonio de Joseba Etxeberria era ayer el más buscado después de que Alfonso Serrano, secretario técnico despedido en el CD Tenerife, manifestase que se arrepentía de no haberle despedido antes.

En el tono elegante que le caracteriza desde que abandonó la institución, El Gallo rehusó responder públicamente al pucelano y se limitó a responder que vino al representativo "con la más sana intención del mundo" y con el propósito de dejar "un club mejor" del que se encontró. "Yo no estoy inventando nada; hay equipos de menos prestigio en la categoría que cuentan con más medios y más instalaciones que el Tenerife", recordó en una entrevista concedida a Radio Club.

En este sentido, Etxeberria indicó que puso el acento durante su estancia en reformar la entidad por dentro. "Para que el futbolista rinda, tienes que darle todas las herramientas. Por eso propuse un gimnasio nuevo, un comedor, etcétera", expuso el vasco, quien agradeció especialmente "todo el cariño y afecto" que siente por parte de la afición blanquiazul. "Creo que la gente valora el trabajo y la intención con la que se hizo, pues el Tenerife necesitaba condiciones mejores", afirmó.

El entrenador que comenzó la temporada en el banquillo insular reconoció que le "apena" la actual situación de la institución y opinó que "la inestabilidad no ayuda en lo deportivo". Sobre su cese tras la quinta jornada, reividincó que fue injusto y muy prematuro. "No ayudó el mal inicio ni la salida de jugadores determinantes", apuntó en alusión velada a las desvinculaciones de Víctor Casadesús, Samuele Longo y especialmente Juan Villar, cuyo traspaso al Osasuna desaconsejó taxativamente a sus superiores.

"Me da pena. A pesar de que solo estuve siete meses, me sentí en el Tenerife como en casa. Fue poco tiempo, pero la entidad y la Isla me dejaron huella. Además, siento que la gente valoró mucho mi trabajo. Me apena la situación actual porque, aunque quede mucha temporada, la inestabilidad no ayuda en absoluto", remarcó el exfutbolista del Athletic Club, quien recordó que su experiencia en el conjunto blanquiazul fue "la primera fuera" del País Vasco para él.

"Cuando el club me propone renovar una temporada más, no lo dudé. Creía en el proyecto y pienso que se habían sentado unas bases el año anterior, que nos hacían ser optimistas, pero al final con la marcha de algunos jugadores determinantes y el mal inicio liguero, sin victorias en las cinco victorias que estuve yo, nos lastró mucho. Pero el equipo transmitía cosas y yo veía que era solo cuestión de tiempo cambiar la dinámica. Lo que ocurre es que al final no me dieron tiempo", relató.

También indicó que su cese se produjo justamente después del mejor partido de los que dirigió al representativo durante esta campaña. "Los resultados te determinan y te dan el éxito, pero lo importante son las sensaciones. El camino estaba muy bien marcado. En las tres primeras jornadas empatamos pero dimos la impresión de poder ganar al Nástic o al Almería. Y en Málaga perdimos solo 1-0, pero compitiendo hasta el final contra el mejor equipo como local de toda la liga", pormenorizó.

"Contra el Reus tuvimos ocasiones de todos los colores. Fue mi último partido, y lo único que faltó fue la definición", apuntó para concluír que fue una pena su prematuro adiós. "Habríamos cambiado la dinámica; éramos competitivos".