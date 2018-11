A cerrar la primera vuelta invicto

El Iberostar Tenerife aspira hoy a prolongar su condición de invicto en la Basketball Champions League, que cierra en esta séptima jornada la primera vuelta de la fase de grupos, sumando un triunfo frente al PAOK Salónica, un equipo histórico del baloncesto continental, que llega a la cita con la mitad de triunfos que el equipo lagunero.

Ambas escuadras comparten cierta predisposición por el tiro exterior, aspecto en el que los helenos se presentan como el combinado más acertado, en virtud de porcentaje del 43'3% de acierto frente al 38,8% de los de Vidorreta. En la pintura, las estadísticas favorecen a los locales, con una media de 34 puntos por partido, mientras que para los griegos la cifra baja a 27 puntos de media.

Ilias Papatheodorou, técnico del PAOK, no se fía del Iberostar, que vive un momento dulce, no sólo como líder del Grupo B de la Champions sino también tras la importante victoria ante el Valencia en la Liga Endesa. Pese a ello consideró que "no hay que asustarse por los resultados", pero destacó la forma que tiene de jugar el equipo de Txus Vidorreta: "Cometen muy pocos errores y es un equipo muy compacto y organizado".

"El Tenerife es un excelente equipo" afirmó antes de recordar que, aunque Vidorreta ha vuelto a la Isla tras entrenar al Valencia, el vasco y varios de los jugadores estaban en la escuadra que se proclamó campeona de la competición en su primera edición: "Es un grupo que ha jugado junto varios años y, en general, con excelentes resultados", indicó el preparador helénico, para señalar que ese conocimiento "ayuda y es parte importante de su buen juego".

El PAOK no podrá contar para este encuentro con uno de sus hombres destacados, el ala pívot internacional Vangelis Margaritis. Al respecto Papatheodorou comentó que "Vangelis es importante para nosotros porque es un jugador crucial en nuestro juego y lo vamos a extrañar, pero de una forma u otra tendremos que encontrar la manera de cubrir su ausencia".

El conjunto insular, por su parte, mantiene la consabida baja de Tomasz Gielo, pero recupera para la competición continental a Nico Richotti, que ya reapareció con el combinado aurinegro el pasado sábado en la Liga casera, tras diez meses apartado de la cancha de juego.

La escuadra griega se presenta en Tenerife bien armada. Pese a la baja de Margaritis, aún cuenta en sus filas con dos internacionales helenos: Antonis Koniaris y el exterior Ioannis Athinaiou, este último fichado el pasado verano procedente del Aris y con experiencia en Italia y en Turquía y que cuenta con un 12 de valoración por partido en esta Champions. Otro hombre destacado del PAOK es el ex del UCAM Murcia, el angoleño Yannick Moreira o, así como el base norteamericano William Hatcher, que cumple su tercera etapa en el club; y sus compatriotas Phillip Goss, Darrius Garrett y Jamal Jones. Cabe destacar también al serbio Milenko Tepic, ex del CajaSol Sevilla.