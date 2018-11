Se abre la inscripción para la Carrera Popular El Corte Inglés

La 22ª edición de la Carrera Popular El Corte Inglés, que tendrá lugar el domingo 2 de diciembre, ha abierto ya su plazo de inscripciones a través de la web www.sportmaniacs.com, donde podrán formalizarse hasta el viernes 30 de noviembre. El coste de las inscripciones será de 5? para las categorías Sub 23 en adelante, y serán gratuitas para las categorías Prebenjamín, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 y Marcha Atlética.

Asimismo, quienes prefieran realizar su inscripción de manera presencial, podrán hacerlo desde el miércoles 28 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, hasta el viernes 1 de diciembre en el espacio de Deportes de 4ª planta de El Corte Inglés de Tres de Mayo.

Al igual que en su anterior edición, El Corte Inglés entregará a los participantes inscritos en la categoría Sub-23 en adelante una atractiva Bolsa del Corredor en la que, además de los dorsales, se incluirá una camiseta técnica y otros productos imprescindibles para todo buen atleta.

Desde las 9:45 de la mañana del domingo 2 de diciembre, se irán disputando las diferentes pruebas en las inmediaciones del Parque Marítimo, comenzando con la categoría de pre-benjamines, que recorrerán una distancia de 200 metros. Poco a poco, irán compitiendo el resto de corredores hasta las 12:45 horas, que será cuando se dé la salida a los participantes de las pruebas reinas, quienes recorrerán 5km.

La Carrera Popular de El Corte Inglés es uno de los eventos atléticos con más tradición de Canarias, que en todas sus ediciones ha potenciado su carácter popular y participativo, con una importante dotación de premios y trofeos. Está organizada por el área de Deportes de Santa Cruz y El Corte Inglés.