"Queremos subir, como el resto de clubes de la LEB"

Tras ocho jornadas de liga, el Chocolates Trapa Palencia de Alejandro Martínez marcha como líder en solitario de la LEB Oro. Excelentes prestaciones las del conjunto dirigido por el expreparador del CB Canarias, que tras vencer el viernes al Valladolid de Paco García se queda con un balance de 7-1. "Árbitro la hora", ironizaba el barcelonés de adopción tinerfeña en su cuenta twitter en relación a esa plaza de ascenso directo a la que no renuncia, aunque es consciente de la dificultad que entraña mantenerse en ella.

Líder en solitario, ¿poco más se puede pedir?

Bueno, no haber perdido hubiera estado mucho mejor, aunque siempre es más agradable estar en esta posición y además siendo solvente en casa, jugando muy parecido a lo que yo quiero, y liderando muchas facetas importantes. Todavía estamos construyendo el equipo, pero desde la victoria siempre se trabaja con más tranquilidad.

Una de esas facetas que lidera el Palencia es la de la anotación. ¿Mantiene ahí la misma filosofía que tantos años le vimos aquí?

Sí. Tenemos un perfil de jugadores que se adaptan a jugar rápido y a posesiones cortas, a lo que se suma que estamos teniendo muy buenos porcentajes en tiros de dos, aunque no terminamos de estar finos con el triple.

Antiguamente existía la percepción de que para subir había que tener dos buenos interiores. ¿Ahora quizá la clave sea disponer de varios veteranos, papel que en el caso del Palencia encarnan Urko Otegui y Jordi Grimau?

Creo que hay que tener un poquito de todo, pero sí es básico tener a un par de veteranos, ya que ayudan mucho al desarrollo de los jóvenes, sobre todo los que se estrenan en la competición. La verdad que ellos dos están guiando muy bien al resto, Urko con los interiores y Jordi con los exteriores. Les hacen ver que es clave esforzarse en el día a día y realizar todo el trabajo extra que puedan. Es verdad que por momentos pecamos de inexpertos, pero ahí tratamos de que los veteranos orienten a los jóvenes.

El viernes visita al Real Betis, su exequipo. ¿Partido extramotivante para usted?

No, es un partido más contra un equipo en el que tengo a muchos amigos. A la vez muy complicado, porque creo que el Betis y el Bilbao son los dos máximos favoritos. Vamos a Sevilla como líderes y sin nada que perder, por lo que ganar nos daría un plus enorme para la segunda parte de la primera vuelta.

Veo que casi se descarta para el ascenso, pero ¿se daría por satisfecho jugando play off , o espera algo más del equipo?

No, no, no, el club quiere ascender, como lo quieren hacer prácticamente todos los clubes de la LEB Oro, ya que ahora las condiciones para hacerlo son un poquito más asumibles. Pero eso no quita para reconocer que hay cuatro equipos con un presupuesto mucho mayor que el resto, el Betis, Bilbao, Melilla y Palma. Si sube directo alguno que no sea uno de estos cuatro tendría un mérito enorme.

Tiene en su club a Steve Vasturia, hasta ahora la revelación de la competición y que esta jornada se fue hasta los 42 de valoración. ¿Cómo logró ficharlo?

Ya lo conocía de su etapa universitaria y hasta Tim Abromaitis, que también estuvo en Notre Dame, me dio referencias de él. Me gustaba como veía el baloncesto, y de hecho traté de ficharlo estando en Sevilla. Ya el año pasado lo pude seguir en el Alba Berlín y allí le hablaron bien de mi manera de ver el baloncesto, y se decidió a venir. Es un todoterreno que puede jugar en las tres posiciones exteriores, tiene una lectura de juego muy buena y hace muchas cosas. Anota, rebotea, asiste, recibe faltas... Es muy listo y se comunica muy bien con el entrenador y con los compañeros. Ojalá siga así todo el año porque genera preocupación en los rivales y muchas ventajas en sus compañeros.

Paco García, técnico de Valladolid, dijo el viernes que hay muchos extranjeros en ACB peores que él. ¿Teme que se lo puedan llevar antes de final de curso?

Bueno, esas cosas son así, aunque el no tener pasaporte quizá le impida dar ese salto. Particularmente, y sin ser egoísta, creo que necesita estar un año en LEB Oro y seguir un poco los pasos correctos que en su día dio Luke Sikma. Esa debería ser la evolución lógica de alguien que sale de la universidad para poder conocer primero bien en baloncesto europeo y ya luego dar el salto. Espero que no se lo lleven.

¿Cómo está viendo al Iberostar Tenerife?

Creo que como todo el mundo, muy bien. Están jugando con mucha confianza pese a haber tenido un par de tropiezos, de esos que siempre ocurren a lo largo del año. La Champions le está sirviendo para rodar y conjuntar muy bien al equipo. Más que con el resultado de esta jornada, que es algo muy espectacular y muy difícil de repetir, me quedo con la solidez, la circulación de balón, la confianza del grupo, la cantidad de jugadores que suman en positivo... Lo normal es que jueguen la Copa.

Y al margen de la Copa, donde entiendo que los mete, ¿también los ve luchando por el play off ?

Ahora mismo es que los veo peleando hasta por ser cabezas de serie porque están jugando de una manera muy sólida. Pero también es cierto que el Canarias es un club que siempre ha ido partido a partido y que en sus cabezas solo están los encuentros contra el PAOK y el Breogán, ninguno más. Es una filosofía que les ha ido muy bien, pero desde fuera sí puedo decir que están capacitados para estar en Copa, pese a que solo se clasifiquen siete. Y ya luego a largo plazo, el equipo es muy regular, se le ve muy plano y sin grandes picos, con un estilo de juego muy a la mano del entrenador. Seguro que a lo largo de la temporada dará muchas alegrías.

¿Entiende la destitución de Pedro Martínez?

Bueno, es difícil de entender, pero los clubes deben tomar sus decisiones. No lo comparto ni me alegro de ningún compañero al que corten porque al final siempre ese corte se hace por el mismo sitio. No me ha gustado, pero los clubes son soberanos y toman decisiones. Hay que acatarlas y ya está.

¿Se ve de nuevo en la ACB?

Yo lo que me veo es entrenando, y si alguien de ACB confía en mí, pues muy bien. Pero tanto Patri [su mujer] como yo estamos muy cómodos en Palencia y no pienso más allá. No entreno, ni trabajo, ni hago nada para que se fijen más o menos en mí. Simplemente, allá donde esté, hago mi trabajo. Lo que tenga que pasar, pasará.