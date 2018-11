El Granadilla cae derrotado en el difícil campo del Athletic

No pudo ser. El Granadilla Tenerife Egatesa terminó cediendo en su visita a Lezama. Las blanquiazules se encontraron ante un Athletic Club que se mostró férreo en la parcela defensiva y efectivo en los metros finales del ataque, una combinación que les llevó a conseguir los tres puntos (2-0). Pese a ello, el equipo dirigido por Pier Luigi Cherubino compitió con creces hasta los instantes finales. Los primeros 45 minutos transcurrieron con la igualdad como nota dominante. Ambos conjuntos salieron dispuestos a llevarse los tres puntos, por lo que no tardaron en amenazar a las porterías rivales. Primero lo intentaron las vascas, pero Aline se mostró segura en sus intervenciones. En el otro bando, la dupla formada por Kokito y María José Pérez estuvo cerca de adelantar a las tinerfeñas; pero las atacantes se mostraron erráticas en los metros finales.

Tras la reanudación, la dinámica del encuentro cambió. El Granadilla Tenerife Egatesa continuaba atacando con peligro, especialmente por mediación de María José Pérez. Sin embargo, la falta de puntería imposibilitaba que el primer tanto subiera al marcador en favor de las visitantes. Ante esta situación salió a relucir la efectividad del Athletic Club. Las bilbaínas, en una de sus presiones adelantadas a la salida de balón rival, robaron el cuero y se plantaron en las inmediaciones del portal defendido por Aline. Ahí no perdonaban y Érika Vázquez anotaba el primer tanto de la mañana. No acusó en exceso el golpe el cuadro insular. El equipo dirigido por Pier se lanzó en busca de la igualada, aunque esto hizo que desguarnecieran la parcela defensiva. De ello se aprovechó el equipo local para ampliar diferencias en el marcador, tras una gran acción individual de Moraza. Las tinerfeñas movieron el banquillo en busca de la reacción, pero no tuvieron suerte.