Mª Cristo Pérez: "Buscamos ir hacia la paridad y acabar con los estereotipos"

Se acaba de disputar el 44º Rallye Isla de Tenerife, en el que el Cabildo ha hecho una apuesta decidida por dar visibilidad a la mujer en el mundo del automovilismo; lo hemos visto en el cartel, protagonizado por féminas, a través del programa 'Mujeres y Deporte'.

Este programa sale como consecuencia de un foro, el primer foro que hicimos hace dos años de Mujeres y Deporte, donde personas vinculadas al deporte debatimos y pusimos sobre la mesa dónde estábamos con respecto a sí se estaba dando realmente esa igualdad efectiva en el deporte o no. La conclusión es que el deporte es reflejo de la propia sociedad y no existe esa igualdad efectiva, y salieron unas líneas de actuación. Este es el segundo año y hemos estado trabajando en varias líneas; una de ellas en formación con los clubes, las federaciones, los familiares, los propios deportistas, también el monitorado; y la otra práctica. También hemos trabajado en una campaña de visibilización, con varias acciones; una de ellas se viene trabajando desde el mes de abril y se ha dejado entrever un poco en este rallye. Es una campaña, un spot y un decálogo donde nos comprometamos todos los agentes. Porque no es solo la administración, en esto tiene que haber una corresponsabilidad.

Otro de los aspectos en los que se ha incidido, ha sido en baremar, es decir, aumentar la puntuación para optar a determinadas subvenciones atendiendo a criterios, por ejemplo, de si en la configuración de la directiva de las entidades hay presencia femenina y si es paritaria o no.

Empezamos desde hace unos años a incluir ese coeficiente multiplicador. La ley ampara esos coeficientes correctores. Creo que somos la única administración donde todas las convocatorias tienen ese coeficiente, tanto en las de federaciones, como en las de la base, y también con la élite tenemos ese coeficiente multiplicador para fomentar y también premiar a los colectivos que trabajan para que la práctica femenina sea mayor.

¿Por qué?

Las encuestas están ahí y los datos están ahí. La práctica femenina es mucho menor que la masculina y trabajamos para llegar a esa igualdad efectiva. También es cierto que en deportes feminizados trabajamos para que la práctica masculina aumente. Por ejemplo, la gimnasia rítmica, que es un deporte donde la diferencia entre la práctica femenina y la masculina es muchísima. Lo que buscamos es ir hacia una paridad y acabar con los estereotipos. Creo que vamos en la línea. De hecho, también hemos sacado actividades de iniciación al running, de iniciación al entrenamiento de fuerza para mujeres. Hemos tenido críticas, es cierto, pero nuestro objetivo es fomentar la práctica femenina, que es mucho menor que la masculina; y además en iniciación es donde hemos puesto espacios en los que pueda conciliarse la práctica deportiva con la vida familiar mediante servicios de apoyo para que las mujeres y las jóvenes que quieran practicarlo y tengan un menor a su cargo puedan tener la oportunidad. En los foros es donde te lo manifiestan más, parece que la conciliación familiar con la práctica deportiva es mucho más complicada en la mujer que en el hombre.

Las cargas familiares suelen recaer más sobre la mujer que sobre el hombre...

Exactamente. Las encuestas están ahí, los datos están ahí. No es algo que nos estemos inventando. Hemos diseñado un programa de actividades, de líneas de acción basadas en esa encuesta que hicimos el año pasado de hábitos saludables.

Es decir que las decisiones se están tomando basadas en los datos y no a capricho.

Están, con criterios técnicos, basadas en esa encuesta. Encargamos una encuesta, donde se hizo para toda la población de Tenerife. No existía y no había dónde comparar porque no se había hecho antes, y eso a lo que nos ha ayudado es a tomar decisiones, junto con el foro y esa encuesta, unas líneas de acción.

Esto coincide con un momento muy sensible con respecto a la temática femenina y, además en este mes en concreto, nos encontramos inmersos precisamente en la conmemoración de uno de esos días que intenta promover el acabar con la violencia contra las mujeres.

Efectivamente. Nosotros también tenemos una campaña, es verdad que es bastante genérica, pero sí se sufre mucho también en el deporte.

Existe, que es suficiente...

Estamos trabajando, sobre todo con colectivos por práctica muy importante, por el número, como el fútbol y el baloncesto. Tenemos una campaña, 'Tenerife Juega Limpio', donde estamos trabajando con las federaciones, con los clubes, con todos los agentes y con los propios deportistas, los familiares, el equipo arbitral, el monitorado, etc. Junto con el tema de la igualdad, aquí también tenemos que trabajar todos de la mano porque no podemos ir las administraciones por un lado, las federaciones por otro y los clubes por otro. Tenemos que articular. De hecho hemos sacado dos proyectos: el 'Proyecto DAR' (diversión, amistad y respeto), que es de baloncesto, y el de fútbol, que se llama 'Buen Rollito', donde hemos estado trabajando ya varios años y los expedientes sancionadores, según nos han comunicado las propias federaciones, han bajado. Pero es verdad que el tema de la violencia tenemos que trabajar para erradicarla, en general.

Otro de los aspectos importantes en los que está inmerso Deportes es el tema de las instalaciones. Viene de inaugurar hace escasos días las mejoras en el Polideportivo Municipal de Fasnia, con una inversión 590.000 euros que ha permitido techarlo, además de repavimentarlo y dotarlo de equipamiento deportivo.

Hace unos años, hemos pasado una época muy difícil y nos manifestaban los propios ayuntamientos que necesitaban colaboración para mantener y mejorar las instalaciones existentes porque no había presupuesto. Por eso desde que empezó a incrementarse el presupuesto en el área de Deportes lo teníamos muy claro, y empezamos a colaborar; porque si quieres que mejore y aumente la práctica deportiva, evidentemente tiene que haber instalaciones. Cuando hablamos de actividad físico deportiva, no solo estamos hablando de personas federados, que no llegan al 10% de la población y es cierto que hay que atenderlos, lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo, pero lo que queremos es fomentar la actividad física en personas que no son federadas. En esa línea empezamos a trabajar con ayuntamientos y federaciones y hemos aprobado varios proyectos. Uno de ellos es el Pmaid; ahí trabajamos con los ayuntamientos en cofinanciación, en algunos 50%, en otros 80% o 90% por parte del Cabildo, y uno de ellos ha sido Fasnia. El otro día además se vio un reflejo de lo que queremos: allí estaba población de Fasnia y de los alrededores, donde había una parte federada pero también una parte no federada como son los mayores y los jóvenes que quieren realizar actividad física y que lo que necesitan es un espacio cubierto donde hacerlo. Uno de los objetivos que nos habíamos marcado es que todos los municipios de la Isla tuvieran como mínimo una instalación cubierta y Fasnia es uno, por eso se hizo una priorización que fuera de los primeros. Es una instalación moderna, con una estructura moderna, y eso lo que nos permite es llegar a más instalaciones repartidas por los 31 municipios.

¿El plan de piscinas es otro programa mejoras?

Sí, tenemos casi cinco programas en marcha, porque uno todavía no está aprobado. Es una revisión del plan de piscinas aprobado [2000-2001] porque las realidades no son las mismas que entonces. Es un análisis de las láminas de agua que hay en la Isla y qué es lo que faltaba por hacer. Una de las conclusiones es que faltan ciertas piscinas en algunas zonas. La Guancha está a punto de inaugurarla; en pocos meses la pondremos en marcha, igual que en Candelaria, que también aparece dentro del plan como una de las piscinas de la comarca; San Miguel; y en Arona, en Cabo Blanco. Otra conclusión que salió de esa revisión del programa era mejorar algunas de las existentes, sobre todo por cambios de normativa, porque han cambiado en los últimos años y había que adaptarlas; y la tercera es un plan de movilidad en el que estamos trabajando con dos ayuntamientos, San Miguel y con El Sauzal, y que consiste en acercar a los habitantes de los municipios que no tengan piscina a otro colindante que sí la tenga. Hay láminas de aguas suficientes, pero lo que hay que facilitar es traslado de ciertos colectivos a los que les resulta más difícil coger un coche. Seguro que se irán sumando algunos municipios más.

Si la práctica deportiva es beneficiosa en general, es más importante en ciertos colectivos y uno de ellos son los mayores.

Esa es la idea. Sobre todo al colectivo de personas mayores les resulta más difícil coger un vehículo y trasladarse. Intentamos facilitar ese desplazamiento. Y luego la última línea del plan de piscinas es la del Puerto de la Cruz, que en breve saldrá la licitación, y que es un centro de tecnificación para la isla de Tenerife. Estamos trabajando en cerrar el proyecto. Hemos hecho público el proyecto básico, pero falta el definitivo de construcción, que sacaremos a licitación en breve.

¿Alguna línea más?

Tenemos un plan de instalaciones al aire libre, donde trabajamos con todos los municipios, también con cofinanciación al 50%, 80% y 90%, donde estamos dotándolos de instalaciones que sean fácilmente accesibles y asequibles para la población. Es verdad que los gimnasios están bien, pero habían otras demandas que no estaban siendo atendidas y con este plan creo que va a haber un antes y un después en la Isla. Por ejemplo en calistenia estamos siendo referente, no solo en Canarias, sino también en España. Nos están llamando porque estamos formando y antes la formación tenía que hacerse en Península. Ahora estamos formando a jóvenes para que puedan ser ese monitorado que este en las instalaciones. Eso significa puestos de trabajo nuevos.

Tenemos que hacer referencia al Congreso de Acagede que está a punto de empezar y que está teniendo una buena respuesta.

Nosotros trabajamos mucho con Acagede y tenemos varios convenios firmados con esta asociación en los últimos años porque nuestra forma de trabajar en el área es de manera conjunta y sumar.

¿Sumar agentes?

Sí, y con un colectivo como la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte, evidentemente, tenemos que ir de la mano. Por ello tenemos varias líneas de actuación y cuando nos plantearon la posibilidad, que dejaron un poco ahí, les dijimos que sí. Indudablemente creo que tenía que estar en Tenerife este congreso y viendo la buena respuesta, estamos todos contentos.

Dentro de las líneas de financiación están los Deportes Autóctonos, con unos talleres que se están centrando en los alumnos de Secundaria.

Uno de los datos que manejamos, por las Federaciones y por la encuesta, es que a esas edades hay una salida masiva de la práctica deportiva. Por eso hemos querido ir a los centros y hemos puesto en marcha varios programas en los mismos. Uno de ello es 'Lo nuestro en tu centro', llegando a miles de jóvenes. Es cierto que son unas jornadas teórico-prácticas, pero como trabajamos con las propias federaciones se les pueda asesorar de qué clubes están más cerca para que pueda existir esa continuidad; es decir, despertarles esa curiosidad y puedan conocer en qué consisten estos deportes y juegos, y que puedan seguir después desarrollando esa actividad. Por eso trabajamos con las Federaciones, para dar a conocer todas esas disciplinas (juego del palo, lucha del garrote, lucha canaria, salto del pastor, etc.), sobre todo porque como decía antes, es a esas edades en las que suele haber una mayor tasa de abandono. También estamos con 'Deporte Joven', con el atletismo, y con el frisbee, que nos han criticado por ello, pero lo que valoramos es que es una actividad físico-deportiva, que es mixta, no hay árbitros y se valoran entre ellos.

Con respecto al deporte base, este año se ha aprobado un aumento del 61% de las ayudas respecto a la temporada anterior.

El objetivo que tenemos en el área de Deportes es que toda la población de Tenerife realice deporte o practique actividad física y, sobre todo, la base, que es realmente nuestra competencia directa. La base para nosotros es fundamental y de hecho el apoyo se ha incrementados en los últimos años y sobre todo este año, que se aumentando entre un 60 y 61% las convocatorias que teníamos con respecto al año anterior, dentro de ese marco de Tenerife 2030, para que nuestros niños y nuestras niñas empiecen a impregnarse de esos valores de deportividad, trabajo en equipo, el esfuerzo. El otro día mismo tuvimos una concentración en el Santiago Martín donde entregamos más de mil balones. Durante todo el día, esos niños y niñas, que algunos habían estado allí viendo al Club Baloncesto Canarias, eran los que estaban pisando la cancha. Estuvieron varios partidos y hablabas con ellos y te decían "mira, perdimos, pero me lo he pasado genial" y yo con eso me quedo. Es verdad que a todos nos gusta ganar, pero que un niño o una niña que ha estado compitiendo te diga eso y dime cuándo vuelvo, es lo que hace que valga la pena lo que estamos haciendo todos.

Dentro de esa aspiración de que todo el mundo practique deporte, ¿cuál es el siguiente paso?

Creo que estamos dando pasos, poco a poco. El programa Mujeres y Deporte, con el que además hemos sido pioneros en España y nos invitaron al I Congreso Nacional para una ponencia. Ojalá que no tengamos que seguirlo manteniendo porque eso significaría que hemos conseguido la igualdad efectiva. Por otro lado, hay otros como el Programa Insular de Deporte Adaptado e Inclusivo, que también es pionero y con el que hemos ido dando pasos en estos años, aunque tenemos que seguir trabajando para que todas las personas, independientemente de que tengan o no discapacidad, puedan disfrutar de la posibilidad de realizar actividad físico deportiva.

El Cidemat ha realizado actividades con estos colectivos.

Sí y este año se han incorporado colectivos como la ONCE, de personas con enfermedad mental, sobre todo, en actividades vinculadas al mar y a la natación. Cuando incluimos hace dos años la natación había personas que no habían pisado una piscina [se emociona]. Me emociono porque recuerdo la primera vez que fui a una de las actividades en la piscina y te ves a gente que no ha pisado nunca una piscina y el motivo. Es por eso que tienes que tener a personas preparadas; por eso en el Pida también las formamos, para que puedan atender a personas que con distintas discapacidades: visual, física, psíquica, etc., porque cuando los ves ahí, que disfrutan, ves que no hay barreras.