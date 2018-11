La pesadilla del Tenerife se alarga

En Pamplona, otra pesadilla. El Tenerife suma otra semana más sin alegrías a domicilio y su situación se agrava peligrosamente. Nada ayuda la flojera que ayer demostró en El Sadar, donde le desaborló un Osasuna mucho más trabajado, con mayor orden y mejores argumentos. Por El Sadar se pasea como Pedro por su casa, hasta el punto de que ya sobresale entre los equipos más fiables como local y aún no ha perdido en su estadio. La situación es opuesta a la del representativo, en caída libre y sin remedio a la vista.

Por si había alguna duda, el equipo blanquiazul confirmó sus males a domicilio, donde no gana desde abril (justamente la última vez que visitó Pamplona). Sus esfuerzos por sobreponerse a las bajas no bastaron para sumar siquiera un punto. La imagen fue aseada por momentos, sobre todo al principio, pero naufragó el plantel de Oltra ante la mayor pegada local. A cada aproximación osasunista, un chispazo; y así, hasta el final. El Tenerife, en cambio, fue tan romo en ataque que se quedó a cero. Otra vez más.

Como la secuencia se repite (sin excepción) en todos los partidos fuera de casa, no vale de coartada que comparecía el Tenerife plagado de ausencias. Aunque fuesen en demarcaciones capitales, privado Oltra de sus centrales predilectos y con un once de circunstancias, hasta el punto de que la convocatoria la completasen tres futbolistas del filial. El entrenador cumplió con su palabra y diseñó un equipo casi imposible de adivinar. No hubo sorpresas en la defensa, donde Carlos Ruiz y Aveldaño ocuparon los sitios de Jorge y Alberto; pero sí en el ataque, ahí donde apostó por Tayron y Joao. El sacrificado, contra todo pronóstico, fue Suso.

Aunque el final fuese infeliz, el comienzo sí fue una invitación a la esperanza. Salió el cuadro visitante pletórico de intensidad y dispuesto a arrinconar al adversario. Pero la eficacia en la definición es imprescindible para imponerse en este juego y en el momento de marcar, al equipo se le bajó la persiana. Fue lo que le ocurrió a Naranjo en el minuto que marca el partido (9'). A solas con el portero y en una acción donde los buenos no fallan, el onubense remató al muñeco y ya entonces se desconectó para siempre. Casi sin tiempo a pestañear, la réplica la dio Villar. Él sí embocó a gol -con la ayuda involuntaria de Aveldaño- en un tiro imposible de muchísimo mérito. Y ahí empezó a fraguarse la victoria del Osasuna.

Apenas los segundos que discurrieron entre un remate y el otro valen de metáfora para retratar el fiasco mayúsculo de temporada y la planificación nefasta de Alfonso Serrano. El fichaje estrella de su proyecto marrando la ocasión clamorosa que tuvo para marcar; y su hombre traspasado, Juan Villar, festejando ante el júbilo de El Sadar un tanto que sería decisivo.

El gol achicó al Tenerife, que ya no pudo o no supo mantener el ritmo y el criterio con el que arrancó la contienda. Se fue apagando mientras crecía Osasuna, que llegó a encerrar al representativo en su propio área. Tan molesto como la sensación de estarse zafando de un nido de abejas, el cuadro blanquiazul llegaba vivo de milagro al intermedio... pero entonces, recibió otro mazazo.

Un cúmulo de despropósitos perfila el 2-0. Un córner que no es y que tampoco debió botarse (era ya el minuto 47) acaba en una salida entre dudas de Dani, un defensa del Tenerife salvando bajo palos y un rechace favorable al Osasuna que sí aprovecha Oier Sanjurjo. Fue el golpe definitivo, la sentencia a un partido que ya no tendría más historia. Porque tras el descanso no hubo más goles. Solo una cierta tendencia a la relajación local dio vida a un Tenerife que llegó solo de forma interminente. Falló en lo de siempre: la ejecución. Ni Malbasic en las opciones que tuvo, ni Joao porque se atragantó de balón ni tampoco Suso -solución de emergencia en los compases finales- salvaron al plantel insular de otro naufragio más. Así que llegados a este punto, al club ya solo le quedan dos remedios: o ir al diván con sus delanteros, todos con la brújula averiada; o ir a la subasta de enero en busca de refuerzos invernales. Pero es urgente que se haga mirar el equipo su falta de carácter y esa fragilidad creciente que convierte sus partidos a domicilio en un dolor de muelas, a cada cual peor. Sin una plantilla con ADN competitivo, sin gol y sin confianza, este proyecto ya huele a fracaso.