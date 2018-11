El Dimurol Libby´s logra su primer triunfo a domicilio frente al Madrid

El Dimurol Libby´s La Laguna se sacudió las sensaciones negativas por la eliminación de la Challenge Cup europea de la mejor manera posible, sumando su primer triunfo de la temporada como visitante ante el Madrid Chamberí, por 1-3. Las blanquiazules suman así su cuarto triunfo en la Liga Iberdrola.

Las de David Martín salieron a la pista madrileña con ganas de resolver por la vía rápida (5-12). Sin cometer errores y serias en la red, lograron mantenerse por delante en el marcador, pese a que las locales supieron reaccionar y recortar distancias, el parcial se quedó en manos insulares 23-25.

El Madrid Chamberí dejó clara su intención de no bajar los brazos en el siguiente período (11-8). Los errores no forzados castigaron a las blanquiazules, quienes no lograron dar con la tecla para frenar el potencial en ataque del conjunto liderado por Paula Carpintero (18-11). Pese a los cambios, el Haris no pudo evitar que el set cayera en el lado de las locales (25-19).

En el tercer parcial ninguno de los equipos logró despegarse en el electrónico, y cada punto se disputó con fuerza. Las tinerfeñas, bajo la brillante dirección de Sara Hernández, desplegaron su mejor versión y frenaron las aspiraciones de un combatiente Madrid Chamberí (23-25).

Dispuestas a cerrar el choque, las insulares comenzaron fuertes en defensa (8-12). Las madrileñas tiraron de casta y con mayor eficacia en ataque consiguieron recortar distancias (19-21), pero el Dimurol acertó a llevarse el partido (22-25).