El mejor día para cambiar la historia

Pocas veces contará el Iberostar Tenerife con tantos argumentos para tratar de sumar una victoria. Ya sea por obligación, rabia, reivindicación, deseo o, simplemente, por tratarse de un día especial, lo cierto es que si a eso de las siete de la tarde el cuadro lagunero ha podido deshacerse del Valencia Basket el jolgorio en la parroquia aurinegra será, cuanto menos, doble. Por un lado, el cuadro isleño tratará de poner fin a una minicricis como local que han provocado las inesperadas derrotas frente al Estudiantes y el Zaragoza, por lo que enderezar esta tarde el rumbo ejerciendo como anfitrión contaría con un mayor valor toda vez que delante tendrán los de Txus Vidorreta un hipotético rival directo, al menos en la cerrada lucha que se barrunta habrá por una plaza en la Copa del Rey de Madrid.

Más allá de doblegar a uno de los gallos de la competición y dejarlo a dos triunfos de diferencia (más una significativa diferencia en el average general) con ocho jornadas por delante hasta llegar al ecuador de la fase regular, vencer hoy significaría para el Iberostar Tenerife acabar con una especie de bestia negra. Un rival, el taronja, al que ha sido incapaz de doblegar nunca en la isla (ocho derrotas) ni tampoco en las últimas 14 ocasiones en las que ambos se han enfrentado dentro de la ACB, independientemente del sitio donde tuviera lugar el partido. Eso sí, la victoria aurinegra en los cuartos de final de la Copa del Rey de hace unos meses marca el camino para pensar en lo que sería un evidente punto de inflexión y, además, el terminar de dar un empujón a una tendencia que no se materializa por completo y que ha permitido a los valencianistas escapar en tablas de sus últimas visitas al Santiago Martín. Todo eso al margen de que los canaristas terminarían de tachar su particular lista de víctimas, ya que desde su retorno a la élite los levantinos son los únicos a los que no le han podido hincar el diente.

El prurito personal de Vidorreta

A título particular, el de esta tarde es un partido con connotaciones especiales para Txus Vidorreta. El bilbaíno, al menos internamente, debe arder en deseos de tumbar a un equipo en el que, el año pasado, no le terminaron de salir las cosas como él hubiera deseado. Un rendimiento discreto que derivó en una no renovación. A ello se añade el resquemor particular que pudiera tener el vasco tras sus dos recientes tropiezos en casa, achacables ambos al escaso tiempo de preparación tras sendos desplazamientos en la Basketball Champions League. El de Indautxu, amigo de preparar de manera minuciosa cada partido con el fin de trampear el juego del rival, está tratando de dar con la tecla (esta vez se adelantó el vuelo de regreso para poder entrenarse el jueves por la tarde) para que los suyos lleguen en las mejores condiciones (físicas y mentales) a los partidos ligueros. Encontrarla hoy tiene premio extra..