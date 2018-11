San Miguel: "Llevamos muchos años con el 'casi', pero ya toca ganar al Valencia"

"Sí, sí, ya toca ganar". Así de claro y tajante se ha expresado Rodrigo San Miguel, base del Iberostar Tenerife, al ser cuestionado por la intención suya y la de sus compañeros de poner fin este sábado a la racha negativa (14 derrotas seguidas) que preside los duelos entre el cuadro lagunero y el Valencia Basket. "Es verdad que llevamos muchos años con el casi, pero no les conseguimos ganar, y ya toca. Lo hemos hecho en Copa, pero no en la Liga, y tenemos ganas, sobre todo los que llevamos ya varios años aquí", manifiesta el jugador aragonés.

El duelo frente al cuadro taronja tiene, además una connotación especial para San Miguel, que como el técnico Txus Vidorreta, se mide a su exequipo. "Para todos los que jugamos contra un exequipo siempre estamos ante partidos especiales", apunta. "Estoy seguro de que Txus quiere dar el máximo y ganar. No solo porque se trate de su equipo, sino porque nos vendría muy bien esa victoria y nos colocaría en una situación óptima", concreta Rodrigo sobre su técnico, aunque añade que "esta misma sensación deben tenerla Aaron Doornekamp y Mike Tobey; que tendrán muchas ganas de ganar y hacerlo bien".

Cuestionado por si un triunfo, el sexto de la temporada, le haría meter al Iberostar un pie en la Copa del Rey, San Miguel fue claro. "No; no lo quiero ver así. Eso es pensar a muy largo plazo porque solo habríamos jugado nueve partidos y quedarían otros ocho por delante. Sería prematuro, con seis victorias, pensar que el billete para la Copa ya lo tienes casi en la mano", argumenta, para recordar que "este año además estará muy caro meterse al entrar solo siete equipos más el Estudiantes y el Fuenlabrada. Debemos ir poco a poco". Aún así, el base canarista no escondió que el de esta jornada "es un partido muy importante porque se trata de un rival que ahora mismo va 4-4 y que de ganarle les sacaríamos una distancia significativa". "Pero queda mucho", apostilló.

San Miguel, como el resto de compañeros, convive con el trajín de dualizar la Liga Endesa con la Basketball Champions League, y las limitaciones "para preparar los partidos" que ello conlleva. "Es la tónica habitual de todo el año y estamos acostumbrados; es lo que hay", afirma con cierta resignación el zaragozano, para el que no queda más remedio "que buscar horas y momentos casi donde no los hay".

Sobre su rival de este sábado, San Miguel calificó al Valencia Basket como un conjunto que posee "gente interior de mucha calidad y talento, como Tobey, Dubljevic, Thomas y Layberie". Por ello, las opciones de triunfo canarista pasan, según Rodrigo, "porque ellos no se encuentren cómodos en su juego interior, porque juegan mucho para ellos, los buscan". En este sentido el base considera clave que el Iberostar se sienta "cómodo en defensa", pueda "apretar" y tenga "buenas sensaciones" para "jugar con más ritmo y crecerse en ataque". "Debemos centrarnos en nosotros mismos, siendo sólidos atrás para crecer en ataque", reitera.