El San Lorenzo, condicionado por su irregularidad

La irregularidad ha marcado el inicio de temporada del San Lorenzo en la Preferente tinerfeña. Las múltiples bajas con las que han contado los aroneros en el arranque liguero, han obligado a su entrenador Juan Carlos Perdomo a hacer encaje de bolillos para confeccionar sus onces iniciales. La entidad del Óscar Pérez, que se marca como objetivo no sufrir apuros en la máxima categoría provincial, necesita retomar a la senda de la victoria para alejarse de la zona complicada de la tabla. Los aroneros afrontan este sábado un duelo directo frente al Guancha.

Carli Perdomo expuso cómo está siendo su debut al frente del San Lorenzo: "Los resultados están siendo irregulares, pero me siento muy cómodo en el club. Me he encontrado con un muy buen ambiente. Llegué al Óscar Pérez procedente del Atlético Granadilla, el equipo de mi pueblo y con el que estaré siempre agradecido. La entidad del Francisco Suárez quería que siguiera, pero a nivel personal necesitaba un cambio, conocer a gente nueva. Viví una gran experiencia con los rojiblancos, y ahora me está tocando pasar por una nueva".

El técnico de los aroneros dio muestras de la plantilla con la que cuenta en el presente curso: "El presupuesto del San Lorenzo disminuyó considerablemente respecto a anteriores temporadas y nos vimos obligados a renovar el grupo casi en un 80%. Optamos por futbolistas del sur de la Isla y por gente de la casa. Se han incorporado también jugadores cercanos al cuerpo técnico y otros que reforzaran las carencias del equipo. Estamos contentos con el nivel de la plantilla y creemos que tenemos mimbres para estar más arriba en la tabla. Compaginar las piezas al principio es complicado, pero una vez que los chicos se adapten a los esquemas de juego, estoy seguro que se empezarán a ver más resultados positivos".

Cuestionado por los mejores y los peores momentos por los que ha atravesado el San Lorenzo en las primeras diez jornadas, el entrenador sureño argumentó que "hace poco sufrimos una dura derrota frente al Arguijón. Veníamos de un encuentro muy intenso de Copa Heliodoro frente al Buzanada, y casi no pudimos rotar por las lesiones. Ese partido se dio todo para perder, pero creo que mentalmente no salimos enchufados. Por contra, el equipo ha mostrado su mejor cara frente a conjuntos que pelearán por objetivos ambiciosos como el Atlético Victoria, Glassydur Icodense o Unión Tejina. Tenemos nivel para plantarle batalla a cualquier rival".

El San Lorenzo aspira a no sufrir apuros en el presente curso. Respecto a ello, 'Carli' Perdomo manifestó que "nuestro objetivo pasa por alcanzar una permanencia tranquila. Debemos alejarnos, todo lo posible, de la zona roja de la clasificación. Cuando el San Lorenzo me trasladó la propuesta para que me hiciera cargo de su primer equipo se me ofreció un proyecto a largo plazo. Obviamente, el fútbol lo marcan los resultados, pero queremos formar un grupo sólido, que nos permita en el futuro pelear por objetivos ambiciosos".

El preparador del San Lorenzo valoró el duelo de este fin de semana ante el Guancha: "La Preferente siempre se ha caracterizado por su igualdad, pero este año aún más. Cada jornada se producen muchas variaciones en la clasificación. Nuestro próximo rival se moverá en los puestos altos. Para mí no fue una sorpresa que ganaran al Glassydur Icodense. Esperamos un partido muy duro porque los de Montefrío están necesitados de puntos".